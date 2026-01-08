BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 10 gennaio 2026 alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) Alla Bassani con il gruppo di lettura "Carlo Pagnoni" si parla del romanzo 'Il mondo nuovo' di Aldous Huxley

Sarà dedicato al romanzo 'Il mondo nuovo' di Aldous Huxley il nuovo incontro del Gruppo di lettura "Carlo Pagnoni", in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 10:30, alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara).

L'appuntamento, a cura di Adriana Di Pietro, è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532418280 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il romanzo immagina una società futura rigidamente organizzata, nella quale la stabilità sociale è garantita attraverso ingegneria genetica, condizionamento psicologico e una felicità artificiale ottenuta con il soma, la droga di Stato. In questo mondo apparentemente perfetto, l’individuo è privato della libertà, della creatività e dei legami affettivi profondi.

La storia segue vari personaggi che si muovono dentro e fuori i confini di questo sistema: tra loro spiccano Bernard Marx, che fatica a conformarsi, e John, il “Selvaggio”, cresciuto fuori dalla società tecnologica e incapace di accettarne i valori. Il confronto tra questi mondi solleva domande ancora attuali sul rapporto tra libertà e controllo, sul prezzo della stabilità, sul significato autentico della felicità e sull’identità umana in un’epoca dominata dalla tecnica.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

