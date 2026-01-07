POLITICHE SOCIOSANITARIE - Il sostegno dell'Amministrazione comunale di Ferrara, presente con l'assessore Coletti: "Manifestazione di vicinanza e calore ai bambini e alle loro famiglie" La Befana solidale arriva in Pediatria: tanta gioia all'ospedale di Cona per l'iniziativa promossa da Ail Ferrara

Una Befana speciale, per sensibilità e solidarietà. È quella che nella mattina del 6 gennaio 2026 si è aggirata per i corridoi del reparto pediatrico dell'ospedale di Cona, con l'obiettivo di portare spensieratezza e felicità ai piccoli pazienti che stanno trascorrendo questi giorni di festa in degenza. Un'iniziativa che si tiene da quasi 10 anni anni con immutato entusiasmo, grazie ad Ail e ai tanti sostenitori, presenti questa mattina per consegnare calze e doni al personale medico e infermieristico in favore dei bambini ricoverati.

Una manifestazione di generosità diffusa, nata sul territorio copparese grazie all'incontro tra Ail e l'associazione ComArt, che anche quest'anno ha donato le calze. Il sostegno, nel tempo, è sempre più cresciuto tanto da suscitare la vicinanza delle Amministrazioni Comunali di Ferrara e Copparo - presenti stamattina con l'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti e con il sindaco Fabrizio Pagnoni -, della Prefettura - che ha partecipato con il viceprefetto vicario Rosanna Gamerra - la collaborazione delle Aziende Sanitarie Ferraresi e delle Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), i vigili del fuoco di Copparo, l'associazione amici pompieri di Copparo, i volontari della Protezione Civile di Ro, Assoarma, i bersaglieri di Ferrara e Portomaggiore.

Tutti uniti, anche stamattina, per regalare un'Epifania diversa ai piccoli pazienti.

"Partecipiamo sempre con convinzione e riconoscenza a un'iniziativa lodevole - ha dichiarato l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti -. Manifestazioni come queste hanno un valore profondo perché offrono vicinanza e calore a piccoli pazienti che, durante un periodo che dovrebbe essere dedicato alla gioia e alla famiglia, si trovano invece ad affrontare la degenza lontano da casa. Questo appuntamento legato all'Epifania è ormai una consuetudine preziosa, grazie all'impegno di Ail, associazioni, forze dell'ordine e istituzioni. Grazie soprattutto ai medici, che non si fermano proprio mai e operano quotidianamente con grande professionalità".

Come ha sottolineato Gianmarco Duo, presidente di Ail Ferrara, l'obiettivo che ha fatto nascere tutto è la volontà di "portare il mondo esterno all'interno dell'ospedale. Questo si inserisce alla perfezione in quella che è la nostra mission, ovvero finanziare la ricerca per donare un po' di speranza. Nell'anno appena passato abbiamo finanziato progetti per circa 150mila euro per 3 borse di studio ai giovani medici, 2 psicologi, per l'arte-terapia. Oggi vogliamo portare una giornata di sole per questi bambini".

Un pensiero condiviso dal viceprefetto vicario Rosanna Gamerra, che ha evidenziato il valore di queste manifestazioni "che portano luce e speranza ai bambini ricoverati all'interno della pediatria e ai loro familiari".

E ora, si guarda già all'anno prossimo, come affermato dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni: "È una tradizione che vogliamo continuare a mantenere, per la quale va ringraziata Ail e tutte le realtà che offrono un supporto per farla crescere".

Tutto ciò tra i ringraziamenti di medici, infermieri e dei pazienti che hanno apprezzato questa 'incursione' della Befana tra i corridoi dell'ospedale.

