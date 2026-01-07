CENTENARIO - Consegnati i doni dell'Amministrazione. Il sindaco: "Festeggiamo Egle e la sua storia legata al territorio". Ass. Coletti: "Riconoscenza per chi ha fatto tanto per la comunità" Ferrara celebra i 100 anni di Egle Govoni: la visita del sindaco Fabbri e dell'assessore Coletti alla storica commerciante

Da un secolo per Egle Govoni il 7 gennaio non è una data qualsiasi. Per Egle il 7 gennaio è infatti il giorno del compleanno, reso ancor più speciale, quest'oggi, da due motivazioni: il numero di candeline spente, cento, e la visita, presso la Residenza Caterina di via Beethoven, del sindaco di Ferrara Alan Fabbri e dell'assessore comunale Cristina Coletti.



Un incontro emozionante per la centenaria nativa di Bondeno ma da sempre residente a Burana e molto nota in paese, suggellato dalla consegna della targa di benemerenza che l'Amministrazione comunale dedica ai cittadini che entrano nell'albo speciale dei centenari e della lettera di auguri firmata dal primo cittadino estense.



"Festeggiare i cento anni di Egle significa celebrare una vita lunga e significativa - ha detto il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri -, riconoscendo il valore della sua storia, fatta di lavoro, famiglia e legami profondi con il territorio. La sua presenza è stata per molti anni un punto di riferimento per Burana e continua ad esserlo per i suoi cari. Quello di oggi è un traguardo importante, che merita la gratitudine e gli auguri dell'intera città di Ferrara".



"I nostri cittadini centenari - ha aggiunto l'assessore comunale, Cristina Coletti - sono esempi preziosi per tutta la cittadinanza. Momenti come questo rafforzano il senso di riconoscenza verso le persone che hanno fatto tanto per la nostra comunità. Ad Egle vanno i nostri più sinceri auguri. Grazie anche al personale della Residenza Caterina, che la accudisce da un anno con attenzione e grande professionalità".



Nata a Bondeno, Egle Govoni ha vissuto per tutta la vita a Burana, dove per oltre trent'anni ha gestito il negozio alimentare del paese.



Madre di due figli, Claudio e Anna Maria, Egle ha 2 nipoti e 3 pronipoti ed è da sempre stata molto dedita alla sua famiglia, oltre che al lavoro. Nel tempo libero la sua più grande passione è quella per i fiori.



Alla celebrazione erano presenti anche i familiari e Angela, mamma del sindaco Fabbri, che oltre ad essere stata cliente della bottega conserva un rapporto di amicizia con la famiglia.

Nella foto il sindaco Fabbri e l'assessore Coletti durante l'incontro con la centenaria Egle Govoni. Con loro, familiari e amici, tra cui Angela, mamma del sindaco Fabbri

Immagini scaricabili: