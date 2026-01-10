GIOVANI - Consulenze individuali, formazione e work experience. Scaramagli: "Un investimento necessario per il benessere dell'intera comunità" Un 'Futuro Possibile' per i giovani ai margini: al via il progetto dedicato ai Neet

È in partenza con un primo gruppo di iscritti da lunedì 12 gennaio 'Futuro Possibile', il progetto che da tredici edizioni rappresenta un punto di riferimento concreto per l'attivazione e il reinserimento dei cosiddetti NEET, ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano. Un'iniziativa che negli anni è stata costantemente ripensata e ricalibrata per intercettare una platea complessa, spesso difficile da raggiungere, ma ricca di potenzialità ancora inespresse.

Il percorso si sviluppa in più fasi integrate: una consulenza individuale approfondita di orientamento e ricerca del lavoro curata da Informagiovani; un corso di formazione di 15 ore presso Città del Ragazzo, spalmato su due settimane e focalizzato sugli ambiti vendite, logistica/magazzino e informatica; infine una work experience retribuita di due mesi, direttamente sostenuta dal progetto, presso aziende disponibili ad accogliere i partecipanti.

"Con Futuro Possibile il Comune di Ferrara continua a investire su quei giovani che rischiano maggiormente di restare ai margini - afferma l'assessore alle Politiche Giovanili Chiara Scaramagli - offrendo loro non solo strumenti concreti per avvicinarsi al lavoro, ma soprattutto una relazione educativa capace di riattivare motivazione e fiducia in se stessi. È un progetto che negli anni abbiamo saputo rinnovare e adattare, perché intercettare i NEET significa saper ascoltare bisogni in continua evoluzione. Accompagnare questi ragazzi verso un'opportunità professionale significa rafforzare il benessere dell'intera comunità e costruire, davvero, un futuro possibile per tutti."

L'obiettivo del progetto è chiaro: riavvicinare i giovani alla ricerca attiva del lavoro, restituendo motivazione, fiducia e strumenti utili per rientrare nei circuiti formativi e occupazionali. 'Futuro Possibile' è promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili (U.O. Nuove Generazioni) del Comune di Ferrara, con l'operatività affidata a Informagiovani, in collaborazione con il Centro Studi Opera Don Calabria - Città del Ragazzo, ed è finanziato attraverso il Piano per il benessere sociale e sanitario del Distretto Centro Nord.

Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni non compiuti, residenti nel Distretto Centro Nord. Per informazioni e iscrizioni alle prossime iniziative: informagiovani@comune.fe.it - 0532 419590.

