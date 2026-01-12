3.a COMMISSIONE CONSILIARE - Martedì 13 gennaio 2026 alle 15:30 nella sala del Consiglio comunale e sul web Informativa in merito al processo partecipato per l'ex caserma Pozzuolo del Friuli

La 3.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara - presieduta dal consigliere Stefano Perelli - si riunirà martedì 13 gennaio 2026 alle 15:00 nella sala del Consiglio comunale della residenza municipale e con diretta online.

All'esame del gruppo di lavoro, con relatori il vicesindaco con delega s Opere pubbliche e Rigenerazione urbana Alessandro Balboni e l'assessore a Urbanistica, Edilizia e Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman, sarà l'informativa in merito all'esito del processo partecipato per l'ex Caserma Pozzuolo del Friuli.

