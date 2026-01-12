BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Venerdì 16 gennaio 2026 alle 17:30 presentazione in via Arginone 320 (Porotto). Ingresso libero
"Ferrara in noir": con Paolo Regina il primo di quattro appuntamenti con gli autori nelle biblioteche comunali
12-01-2026 / Giorno per giorno
Sarà Paolo Regina, con il suo libro "I collezionisti", il protagonista del primo appuntamento, venerdì 16 gennaio 2026 alle 17:30, alla biblioteca comunale Luppi di via Arginone 320 (Porotto - Ferrara), con la rassegna "Ferrara in Noir".
L'autore dialogherà con Maria Gloria Panizza, approfondendo i temi del libro e il suo percorso letterario.
La rassegna "Ferrara in Noir" comprende quattro incontri con autori noir, in altrettante biblioteche comunali: Luppi, Bassani, Tebaldi e Rodari, nel corso del mese di gennaio 2026.
Negli ultimi anni l'interesse delle lettrici e dei lettori delle biblioteche per il genere giallo/noir è in costante crescita. Si tratta di una forma narrativa a cavallo tra il giallo e il poliziesco, caratterizzata da atmosfere gotiche e da attente indagini psicologiche, con particolare attenzione all'introspezione dei colpevoli e all'analisi del contesto sociale che fa da sfondo alla narrazione.
Le biblioteche propongono una rassegna dedicata ad autori rappresentativi di questo genere letterario: gli incontri si terranno nelle sale delle biblioteche comunali ferraresi a partire dal mese di gennaio 2026.
Venerdì 16 gennaio 2026 alle 17:30 Paolo Regina, autore di riferimento della narrativa gialla e noir italiana, presenta alla biblioteca comunale Luppi "I collezionisti. La prima indagine della vicequestore Gaia Innocenti". Un noir avvincente e imprevedibile.
Programma della rassegna "Ferrara in noir":
- Venerdì 16 gennaio 2026, ore 17.30
Biblioteca Comunale Aldo Luppi - Porotto
Paolo Regina presenta I collezionisti
Dialoga con l'autore Maria Gloria Panizza
- Giovedì 22 gennaio 2026, ore 17
Biblioteca Comunale Giorgio Bassani
Nicola Lombardi presenta L'incisore
Dialoga con l'autore Giancarlo Moretti
- Giovedì 29 gennaio 2026, ore 17
Biblioteca Comunale Dino Tebaldi
Gli autori Nico Zucchini e Marco Belli si raccontano
- Sabato 31 gennaio 2026, ore 17.30
Biblioteca Comunale Gianni Rodari
Alice Bassoli presenta Le streghe non dormono
Dialoga con l'autrice Beatrice Mangiavillano
Per info contattare la biblioteca Luppi al numero 0532 731957 o all'indirizzo mail bibl.porotto@comune.fe.it
►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it
