SPOSTAMENTO MERCATO LUNEDÌ, ECCO IL PROGETTO: L' INCONTRO CON I CITTADINI

Venerdì pomeriggio, 16 gennaio 2026 al centro Wunderkammer (via Darsena, 57), si è tenuto l'incontro di confronto pubblico sulla nuova collocazione temporanea del mercato del lunedì in zona Acquedotto, che partirà il 9 febbraio e durerà un'anno, nata dall'esigenza di spostare il mercato per garantire l'imminente avvio dei lavori di riqualificazione urbana ATUSS.

L'incontro, coordinato dall'assessore Angela Travagli, ha visto la partecipazione di cittadini, tra cui Gianni Da Ronche, che ha la giostra in piazza Da Ronche, e rappresentanti del Comitato dell'Acquedotto. Presenti anche degli ambulanti interessati dallo spostamento sperimentale.

Le zone interessate dal mercato sperimentale saranno: piazza Acquedotto (che ha tre ingressi diversi) e piazza Da Ronche, corso Vittorio Veneto, corso Piave e via Cassoli. Saranno 120 i posti che l'Amministrazione garantisce mediante postazioni concordate (l'incontro con gli ambulanti avverrà lunedì prossimo).

I controviali interessati rimarranno liberi e i passi carrai saranno sgomberi da bancarelle. Si potrà pertanto entrare e uscire dalle proprie abitazioni con i mezzi. Sono stati mantenuti i posteggi auto per disabili e le aree per gli autobus. Tutelati anche gli accessi alle scuole presenti nella zona.

L'assessore Travagli ha aperto l'incontro, ricordando le motivazioni che hanno necessitato la decisione di spostare il mercato del lunedì. Area Piazza Travaglio (via Bologna, via Baluardi, via Donatori di Sangue...) e Piazza Gobetti per gli imminenti cantieri, ma non solo: i lavori al Castello, alla Cattedrale e in altre piazze della città hanno reso, seppur considerate, impraticabili le altre opzioni.

La zona dell'Acquedotto, e più in generale il quartiere Giardino, inoltre, è compresa nelle aree dell'Hub di prossimità riconosciuto dalla Regione, progetto che intende trasformare e valorizzare queste aree dal punto di vista commerciale. Per tutta la fase sperimentale, agli ambulanti sarà applicato un canone di occupazione di suolo pubblico abbattuto del 50%.

"Abbiamo optato per garantire la continuità del mercato e del lavoro degli ambulanti - ha sottolineato l'assessore Angela Travagli - spostandolo, a causa dell'imminente avvio di una pluralità di cantieri, nell'area che è emersa come idonea ad accogliere il mercato. È una sperimentazione per tutti: sia per l'Amministrazione, che per i cittadini e per gli ambulanti. La nostra premura è assicurare al mercato un'area sicura, funzionale e urbanisticamente inserita nel cuore del centro storico, tutelato dall'Unesco".

Nell'incontro è intervenuto anche l'architetto Michele Giordani, che ha avuto l'incarico esterno di individuare e valutare un luogo sperimentale alternativo durante i lavori in piazza Travaglio, che fosse all'interno delle Mura e che fosse idoneo in termini di accessibilità, viabilità e sicurezza. Il lavoro di studio è stato realizzato in collaborazione con la polizia locale e con gli uffici tecnici della mobilità e della viabilità del Comune.

La zona Acquedotto è stata l'area individuata dallo studio: "Gran parte del mercato sarà nella piazza dell'Acquedotto e nella vicina piazzetta Da Ronche, area che è già un punto di incontro con una serie di servizi - bar, fermate dell'autobus... - già presenti e operanti, che possono dare ausilio e vitalità al mercato. Inoltre l'area è vicina al parcheggio Ex Mof e il fatto che l'Acquedotto abbia già un'area pedonale va a ridurre notevolmente l'impatto del mercato rispetto alla viabilità", specifica Giordani.

