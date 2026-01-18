EMERGENZA GRATTACIELO - SINDACO: "TENUTO IL PUNTO SUI TEMPI, ADESSO SI VA AVANTI" GRATTACIELO, CONCLUSA OGGI (18-1-2026) L'ACCOGLIENZA D'EMERGENZA AL PALAPALESTRE. ULTERIORE SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER CHI NON HA TROVATO SISTEMAZIONE

Ferrara, 18 gennaio 2026 - Si è chiusa oggi la fase dell'accoglienza d'emergenza al Palapalestre, come da decisione del Centro Coordinamento Soccorsi che - subito dopo l'incendio e la conseguente inagibilità della torre B del Grattacielo - si è tenuto quotidianamente per gestire l'emergenza, riunendo i rappresentanti della Prefettura, del Comune di Ferrara, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Territoriale, della Polizia Locale, dell'Azienda Sanitaria Locale, della Croce Rossa e l'amministratore del condominio 'Grattacielo'.

Tutto si è svolto come da programma, nei tempi previsti: oggi hanno lasciato l'edificio i 59 ospiti che nella notte hanno dormito al Palapalestre. Già nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione tra Comune e ASP, erano state trovate situazioni alloggiative temporanee, alternative al Palapalestre, per 13 persone, corrispondenti a 5 nuclei familiari, all'interno dei quali sono presenti 6 minori.

"Abbiamo tenuto la barra dritta sui tempi senza lasciarci trasportare o intimidire da polemiche politiche e strumentalizzazioni - ha commentato il sindaco Alan Fabbri -. Tutto è avvenuto con il massimo rispetto e senza alcun problema, compresa la manifestazione di protesta contro la chiusura che legittimamente un gruppo di cittadini ha voluto portare avanti. Non mi interessa creare ulteriori contrapposizioni in una fase che avrebbe dovuto unire tutti. Una fase che ha visto partecipi tutte le istituzioni e i volontari, che ringrazio per il grande lavoro", ha rimarcato il primo cittadino.

Il Prefetto, durante il Centro Coordinamento Soccorsi tenutosi anche questa mattina in Prefettura, ha comunicato di aver fatto un sopralluogo con Domenico Bedin di Viale K al Palapalestre e di aver concordato un ulteriore supporto della Protezione Civile, con brandine da collocare in una nuova struttura privata in via Mura di Porta Po per coloro che non hanno ancora trovato una sistemazione.

"Ringrazio Bedin per la sua disponibilità. Meno condivisibili, invece, sono state le parole affidate immediatamente alla stampa nei confronti delle istituzioni. Sono certo che sappia perfettamente che l'Amministrazione ha fatto tutto il possibile (e oltre), pur nella consapevolezza che si tratta di una struttura privata, con responsabilità chiare, garantendo ospitalità ai nuclei familiari con minori e prestando particolare attenzione alle situazioni di fragilità. Continuo a credere che il volontariato autentico non debba cercare costantemente esposizione mediatica, contrapposizioni politiche e dichiarazioni polemiche, soprattutto quando ci si rivolge a coloro che, sin dalle prime ore, si sono assunti la responsabilità di gestire l'emergenza", ha sottolineato Fabbri.

"Da domani il Palapalestre tornerà ad essere nelle disponibilità della collettività per eventi sportivi e allenamenti, mentre il futuro del Grattacielo è difficile da prevedere oggi. Oggi è stata chiusa solo una fase, ma immagino che non finirà qui", ha concluso il Sindaco.

-- Comunicazione Sindaco Comune di Ferrara

