BIBLIOTECA TEBALDI - Giovedì 19 febbraio 2026 alle 17:00 incontro in via Ferrariola 12 (zona San Giorgio, Ferrara). Ingresso libero
"Ferrara in Noir": lo scrittore Simone Pavanelli racconta il suo percorso letterario alla biblioteca Tebaldi
17-02-2026 / Giorno per giorno
Sarà lo scrittore Simone Pavanelli il protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna "Ferrara in Noir", giovedì 19 febbraio 2026 alle 17:00, alla biblioteca comunale Tebaldi (in via Ferrariola 12 - zona San Giorgio, Ferrara).
L'autore dialogherà con Roberta Filippini ripercorrendo il suo percorso letterario.
L'incontro è a ingresso libero.
LA SCHEDA a cura degli organizzatori
"Ferrara in Noir" - Negli ultimi anni l’interesse delle lettrici e dei lettori delle biblioteche per il genere giallo/noir è in costante crescita. Si tratta di una forma narrativa a cavallo tra il giallo e il poliziesco, caratterizzata da atmosfere gotiche e da attente indagini psicologiche, con particolare attenzione all’introspezione dei colpevoli e all’analisi del contesto sociale che fa da sfondo alla narrazione.
Da gennaio 2026 le biblioteche comunali ferraresi Luppi, Bassani, Tebaldi e Rodari propongono una rassegna di incontri dedicata ad autori rappresentativi di questo genere letterario.
La locandina con il calendario della rassegna Ferrara in Noir - febbraio 2026
Info: biblioteca Tebaldi: tel. 0532 64215 - bibl.sangiorgio@edu.comune.fe.it.
► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it
Immagini scaricabili: