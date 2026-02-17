BIBLIOTECA TEBALDI - Giovedì 19 febbraio 2026 alle 17:00 incontro in via Ferrariola 12 (zona San Giorgio, Ferrara). Ingresso libero "Ferrara in Noir": lo scrittore Simone Pavanelli racconta il suo percorso letterario alla biblioteca Tebaldi

Sarà lo scrittore Simone Pavanelli il protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna "Ferrara in Noir", giovedì 19 febbraio 2026 alle 17:00, alla biblioteca comunale Tebaldi (in via Ferrariola 12 - zona San Giorgio, Ferrara).

L'autore dialogherà con Roberta Filippini ripercorrendo il suo percorso letterario.

L'incontro è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"Ferrara in Noir" - Negli ultimi anni l’interesse delle lettrici e dei lettori delle biblioteche per il genere giallo/noir è in costante crescita. Si tratta di una forma narrativa a cavallo tra il giallo e il poliziesco, caratterizzata da atmosfere gotiche e da attente indagini psicologiche, con particolare attenzione all’introspezione dei colpevoli e all’analisi del contesto sociale che fa da sfondo alla narrazione.

Da gennaio 2026 le biblioteche comunali ferraresi Luppi, Bassani, Tebaldi e Rodari propongono una rassegna di incontri dedicata ad autori rappresentativi di questo genere letterario.

La locandina con il calendario della rassegna Ferrara in Noir - febbraio 2026

Info: biblioteca Tebaldi: tel. 0532 64215 - bibl.sangiorgio@edu.comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

