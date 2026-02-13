VIABILITA' - Provvedimenti in vigore martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026, dalle 7:00 alle 17:00
Nell'area di piazza XXIV Maggio modifiche alla viabilità per interventi di potatura
13-02-2026 / Giorno per giorno
Nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026, dalle 7:00 alle 17:00, l'area di piazza XXIV Maggio, a Ferrara, sarà interessata da provvedimenti di chiusura al transito veicolare, attuati in diverse fasi, per consentire l'esecuzione di lavori di potatura degli alberi presenti intorno alla piazza.
Questi i provvedimenti previsti:
FASE 1
Chiusura del tratto stradale di piazza XXIV Maggio tra via Podgora (lato civici pari - non compresa l'intersezione) e corso Vittorio Veneto.
Verrà inoltre chiusa al transito veicolare via Pasubio e sarà istituita l'inversione del senso di marcia su piazza XXIV Maggio tra via Podgora controviale civici pari e via Podgora controviale civici dispari.
FASE 2
Occupazione di suolo pubblico con conseguente restringimento della carreggiata nel tratto stradale di piazza XXIV Maggio, fronte Corso Vittorio Veneto.
FASE 3
Chiusura del tratto stradale di piazza XXIV Maggio tra corso Vittorio Veneto e via Paolo V.
Verrà inoltre chiusa al transito veicolare via Castel Tedaldo, nel tratto tra via Fortezza e Piazza XXIV Maggio, e sarà istituita strada a fondo chiuso su corso Vittorio Veneto tra corso Piave e piazza XXIV Maggio.
All'interno della piazza, nell'area verde intorno all'Acquedotto monumentale, potranno essere occupate porzioni di area in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e alle esigenze operative.
Le lavorazioni saranno distribuite sulle due giornate, con ipotesi di attuazione della Fase 1 il primo giorno e della Fase 3 il secondo giorno.
Qualora si rendesse necessario, potrà essere previsto l'impiego di movieri per il tempo strettamente indispensabile.
(Comunicazione a cura dell'U.O. Viabilità, Segnaletica e Decoro Urbano del Comune di Ferrara)