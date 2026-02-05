BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 7 febbraio 2026 alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara)
Alla Bassani con il gruppo di lettura "Carlo Pagnoni" si parla del libro "Oliva Denaro" di Viola Ardone
05-02-2026 / Giorno per giorno
Sarà dedicato al libro "Oliva Denaro" di Viola Ardone il nuovo incontro del Gruppo di lettura "Carlo Pagnoni", in programma sabato 7 febbraio 2026 alle 10:30, alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara).
L'appuntamento, a cura di Adriana Di Pietro, è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532418280 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it
LA SCHEDA a cura degli organizzatori
"È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da piccola sa - glielo ripete ossessivamente la madre - che «la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia». Le piace studiare e imparare parole difficili, correre «a scattafiato», copiare di nascosto su un quaderno i volti delle stelle del cinema (anche se i film non può andare a vederli, perché «fanno venire i grilli per la testa»), cercare le lumache con il padre, tirare pietre con la fionda a chi schernisce il suo amico Saro. Non le piace invece l'idea di avere «il marchese», perché da quel momento in poi queste cose non potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta al matrimonio. Quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la costringe ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di quel no".
