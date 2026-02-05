BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 7 febbraio 2026 alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) Alla Bassani con il gruppo di lettura "Carlo Pagnoni" si parla del libro "Oliva Denaro" di Viola Ardone

Sarà dedicato al libro "Oliva Denaro" di Viola Ardone il nuovo incontro del Gruppo di lettura "Carlo Pagnoni", in programma sabato 7 febbraio 2026 alle 10:30, alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara).

L'appuntamento, a cura di Adriana Di Pietro, è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532418280 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da piccola sa - glielo ripete ossessivamente la madre - che «la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia». Le piace studiare e imparare parole difficili, correre «a scattafiato», copiare di nascosto su un quaderno i volti delle stelle del cinema (anche se i film non può andare a vederli, perché «fanno venire i grilli per la testa»), cercare le lumache con il padre, tirare pietre con la fionda a chi schernisce il suo amico Saro. Non le piace invece l'idea di avere «il marchese», perché da quel momento in poi queste cose non potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta al matrimonio. Quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la costringe ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di quel no".

