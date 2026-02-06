VIABILITA' - Provvedimenti in vigore martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026 a Ferrara Via Canonici temporaneamente chiusa al transito per lavori al nuovo centro sportivo

Nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026, il tratto di via Canonici, a Ferrara, tra via Bologna e via Trotti Mosti sarà chiuso al transito (eccetto autorizzati).

I provvedimenti si rendono necessari per consentire lo svolgimento di lavori, nell'ambito del cantiere di realizzazione del nuovo centro sportivo di via Canonici, a cura del Comune di Ferrara, per la posa del getto del pavimento industriale.

In vigore anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta.