BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Sabato 7 febbraio 2026 alle 10:00 incontro d'apertura a Voghiera con Monica Malventano 'Mamma Lingua' al via la mostra itinerante con tanti libri per i più piccoli in tante lingue diverse

E' partita dalla biblioteca comunale Casa Niccolini di Ferrara la speciale valigia con 90 libri per bambini in tante lingue diverse che dal 7 al 21 febbraio 2026 farà tappa alla biblioteca comunale 'L. Chiappini' di Voghiera per il primo appuntamento della mostra itinerante "Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso". Per l'occasione, sabato 7 febbraio alle 10:00, in apertura della mostra, è in programma un intervento della dottoressa Monica Malventano pediatra di Voghiera che illustrerà i progetti 'Mammalingua-Storie per tutti nessuno escluso' e 'Nati per leggere'.

I libri che compongono la mostra sono stati selezionati nel vasto panorama internazionale dei titoli di letteratura per ragazzi.

La valigia che li contiene è partita dalla biblioteca Casa Niccolini di Ferrara, presidio locale del progetto nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche, e percorrerà diverse tappe durante tutto il 2026 tra varie biblioteche comunali della provincia di Ferrara, appartenenti alla Rete Bibliopolis.

Obiettivo dell'iniziativa è riconoscere e valorizzare le lingue maggiormente parlate nel nostro territorio, promuovendo la consapevolezza dell'importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica.



Questo il calendario delle prime tre tappe della mostra itinerante:



- Dal 7 al 21 febbraio

BIBLIOTECA COMUNALE "L. CHIAPPINI" DI VOGHIERA

Via Bruno Buozzi, 15 - 44019 Voghiera.

0532 328542 - biblioteca.voghiera@gmail.com



Sabato 7 febbraio ore 10:00, in apertura mostra interviene dott.ssa Monica Malventano pediatra di Voghiera sui progetti Mammalingua-Storie per tutti nessuno escluso e Nati per leggere.



- Dal 6 al 21 marzo

BIBLIOTECA COMUNALE "PEPPINO IMPASTATO" DI PORTOMAGGIORE

Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 44015 Portomaggiore.

0532 323236 biblioteca@comune.portomaggiore.fe.it



Venerdì 6 marzo ore 17, in apertura mostra intervengono la dott.ssa Monica Malventano pediatra di Voghiera e Marta Rigoni, referente Mamma Lingua del presidio Casa Niccolini sui progetti Mammalingua. Storie per tutti nessuno escluso e Nati per leggere.



- Dal 2 al 18 aprile

BIBLIOTECA COMUNALE DI MASI TORELLO

Viale Adriatico, 158 - 44020 Masi Torello.

0532 819113 b.benazzi@comune.masitorello.fe.it



Qui la locandina: mostra itinerante Mammalingua 2026 prime 3 tappe



Il viaggio della valigia e delle storie da tutto il mondo continuerà con altre tappe per tutto l'anno.



Il progetto è realizzato con il contributo del Ministero della cultura - Direzione generale biblioteche e diritto d'autore. Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.

LA SCHEDA

Il progetto Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso dell'AIB si rivolge alle famiglie multilingue con bambini da 0 a 6 anni, promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse lingue d'origine e delle diverse situazioni di bilinguismo, che costituiscono il modo più efficace per favorire l'apprendimento dell'italiano, i percorsi educativi dei bambini e una migliore integrazione delle famiglie. Mamma Lingua rappresenta l'opportunità di valorizzare le lingue e le culture delle famiglie con background migratorio attraverso la conoscenza e la diffusione del patrimonio letterario e culturale destinato all'infanzia di ciascun paese.



La Biblioteca Casa Niccolini ha aderito al progetto nazionale e ne è diventata presidio territoriale, arricchendo la già ampia collezione della biblioteca di libri in tante lingue, disponibili per il prestito e la consultazione. Vai alla pagina dedicata.

► Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Immagini scaricabili: