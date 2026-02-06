CONFERENZA STAMPA 3 - Lunedì 9 febbraio 2026 alle 11 nella sala Arazzi della residenza municipale
Presentazione della 4.a edizione di "Un Fruttuoso San Valentino"
Lunedì 9 febbraio 2026 alle 11:00, nella sala Arazzi della residenza municipale, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della 4.a edizione di "Un Fruttuoso San Valentino", iniziativa in programma per giovedì 12 febbraio al Mercato di via Montebello, promossa da Coldiretti Ferrara con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.
All'appuntamento con i giornalisti interverranno:
- Assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie;
- Sabrina Zanelli, responsabile Coldiretti Donne;
- Marcella Marchi, presidente Andos Ferrara;
- Giorgia Minzoni, istruttrice di canoa;
- Patrizia Seri, fisioterapista;
- Paola Peruffo, responsabile provinciale Airc;
- Edgardo Carducci, presidente Lilt Ferrara;
- Monia Dalla Libera, presidente Agrimercato Ferrara;
- Alessandro Visotti, direttore Coldiretti Ferrara.