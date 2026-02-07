GIOVANI - Laboratorio teatrale gratuito per ragazzi dagli 11 ai 16 anni, in collaborazione con Ferrara Off A teatro per leggere il mondo: ad Area Giovani parte 'Visioni Off'

Si arricchisce la proposta educativa di Area Giovani con un nuovo laboratorio dedicato al teatro e allo sguardo critico. A marzo prende il via 'Visioni Off', laboratorio teatrale gratuito rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni, promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara e realizzato in collaborazione con il Teatro Ferrara Off.

Il percorso si svolgerà per tutto il mese di marzo, con cinque incontri pomeridiani ogni martedì dalle 15 alle 17 (in particolare, nelle date del 3, 10, 17, 24 e 31 marzo), nella sede di Ferrara Off, in viale Alfonso I d'Este 13. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti i giovani interessati ad avvicinarsi al linguaggio teatrale come strumento di espressione, osservazione e crescita personale.

"Il teatro è uno strumento potentissimo per aiutare i ragazzi a leggere il mondo e a leggere se stessi - afferma l'assessore comunale alle Politiche Giovanili -. Con questo laboratorio vogliamo offrire uno spazio gratuito, accogliente e stimolante, in cui i giovani possano mettersi in gioco, sviluppare pensiero critico e vivere un'esperienza educativa che unisce creatività, emozioni e partecipazione".

"Visioni Off è un laboratorio finalizzato alla lettura di ciò che si vede - spiega Marco Sgarbi, direttore di Ferrara Off -. Il punto di partenza è la visione di uno spettacolo, dal vivo o in video. A partire dalle osservazioni dei partecipanti si farà un'indagine sulla percezione della realtà, su che cosa si intende per finzione, su ciò che è oggettivo e ciò che non lo è, sulla rappresentazione e sull'evocazione, su che cosa è visibile e cosa no. Nel corso del laboratorio i partecipanti saranno spettatori e attori/autori, in modo da poter sperimentare la differenza fra vedere e fare, fra capire e sentire. La programmazione teatrale della decima edizione del Festival Bonsai, curata dal direttore artistico Giulio Costa, che si svolgerà in città nei mesi di maggio e giugno, sarà spunto di riflessione e approfondimento all'interno del percorso laboratoriale".

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a areagiovani@edu.comune.fe.it.

