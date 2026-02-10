SICUREZZA - Intercettato dalle unità cinofile, il giovane era in possesso di diverse dosi di hashish Trovato a spacciare nella zona della stazione, 19enne denunciato dalla Polizia Locale

Stava risalendo le scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria e alla vista degli agenti dell'Unità Cinofila, che stavano effettuando un pattugliamento a piedi, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Una mossa repentina che ha catturato l'attenzione del personale della Polizia Locale, che poco dopo ha fermato il 19enne trovandolo in possesso di sostanza stupefacente confezionata.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 6 febbraio, durante un'attività organizzata con lo scopo di contrastare lo spaccio di droga. Dopo essersi allontanato in tutta fretta dal sottopassaggio, il giovane è stato fermato sulla strada, dove è stato sottoposto a controllo. Il cane antidroga ha segnalato in maniera evidente la presenza di sostanze stupefacenti occultate addosso al soggetto che, alla richiesta degli agenti, ha consegnato dei contenitori che teneva nascosti negli indumenti intimi, al cui interno erano presenti diverse dosi di hashish già confezionate e presumibilmente destinate allo spaccio, per un peso complessivo di 17.39 grammi. Le analisi rapide hanno confermato la natura della sostanza.

Dai successivi accertamenti sul passato del giovane, cittadino di origine marocchina residente fuori dal territorio comunale, è emerso che aveva precedenti per reati contro il patrimonio e altri illeciti. È stata effettuata anche una perquisizione presso la sua abitazione, che ha dato esito negativo.

Il 19enne è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (violazione articolo 73, comma 5, D.P.R. 309/90).

Nella foto le sostanze sequestrate durante l'attività della Polizia Locale

