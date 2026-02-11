VIABILITA' - Provvedimenti in vigore domenica 15 febbraio 2026 dalle 14:00 al termine dell'iniziativa Modifiche al traffico a Cona per la sfilata di Carnevale con bambini e cavalli

Domenica 15 febbraio 2026, in occasione della sfilata di Carnevale con bambini e cavalli organizzata a Cona (Ferrara) dall'associazione sportiva dilettantistica "Ali del vento" (di via Trigaboli 11), dalle 14:00 al termine dell'iniziativa nelle strade del percorso sarà in vigore la sospensione momentanea di tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al transito del corteo. Questo il circuito interessato: via Trigaboli (partenza), via Comacchio, via Don Zerbini, via Galli e ritorno.