BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 19 febbraio 2026 alle 17:00 conferenza del ciclo 'Anatomie della mente' in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web Agatha Christie: alla scoperta della psicobiografia della 'regina dei romanzi gialli' con Stefano Caracciolo

Sarà le 'regina dei romanzi gialli' Agatha Christie la protagonista della nuova conferenza del ciclo 'Anatomie della mente' in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle 17:00 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Il ciclo di incontri, a cura di Stefano Caracciolo, già docente di Psicologia Clinica all'Università di Ferrara, è giunto al suo diciannovesimo anno ed è aperto a tutti gli interessati.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura di Stefano Caracciolo)

Agatha Christie (1890-1976) rappresenta uno dei casi più emblematici di convergenza tra struttura di personalità, funzionamento cognitivo e produzione creativa nella storia della letteratura. Celebre come "la regina del giallo", Christie non fu soltanto una straordinaria artigiana dell'intreccio narrativo, ma una figura psicologicamente complessa, caratterizzata da tratti di introversione, riservatezza emotiva, immaginazione vivida e una peculiare relazione con la memoria e l'identità. Sarà ‘psicoanalizzata' - per così dire! - la personalità di Agatha Christie attraverso un approccio psicobiografico integrato, che combina fonti autobiografiche, biografiche e critiche con modelli teorici della psicologia della personalità e della creatività.

L'analisi mostra come Christie presenti un profilo compatibile con un'elevata introversione, associata a un forte mondo interno, a una spiccata capacità di concentrazione immaginativa e a una preferenza per l'osservazione silenziosa piuttosto che per l'espressione emotiva diretta. Tali caratteristiche si riflettono sia nel suo stile di vita - segnato da riservatezza, fuga dai riflettori e bisogno di solitudine - sia nella struttura dei suoi romanzi, spesso basati su microcosmi sociali chiusi, in cui l'osservazione psicologica prevale sull'azione spettacolare.

Particolare attenzione è dedicata all'episodio di scomparsa del 1926, tradizionalmente interpretato come amnesia dissociativa o fuga reattiva a uno stress traumatico. Questo evento viene analizzato non in chiave sensazionalistica, ma come indice di una vulnerabilità dissociativa in una personalità altrimenti altamente funzionale. L'episodio rivela una modalità di risposta allo stress caratterizzata dal ritiro, dalla sospensione dell'identità sociale e dalla temporanea discontinuità autobiografica, aspetti che trovano un'eco tematica nei romanzi dell'autrice. Si potrà esplorare inoltre il rapporto tra Christie e la memoria, sia come funzione cognitiva sia come tema narrativo. La scrittrice mostra una sensibilità particolare per l'inaffidabilità del ricordo, la rimozione, l'inganno e la ricostruzione retrospettiva della verità, elementi centrali nei suoi intrecci e compatibili con una visione "psicologica" del crimine. Dal punto di vista creativo, Christie appare dotata di un pensiero combinatorio eccezionale, di una forte flessibilità cognitiva e di una capacità di "pensiero laterale", che le consente di ribaltare aspettative e stereotipi narrativi.

Infine si metterà in luce come la personalità di Agatha Christie si configuri come un equilibrio dinamico tra controllo razionale e immaginazione inconscia, tra anonimato personale e universalità dell'opera. La sua scrittura emerge così come uno spazio di sublimazione, in cui conflitti emotivi, ansie identitarie e bisogno di ordine trovano una forma narrativa rigorosa e condivisibile. L'analisi conclude che la longevità e l'efficacia dell'opera di Agatha Christie sono inseparabili dalla sua specifica struttura di personalità, che ha trasformato la fragilità psichica in una straordinaria risorsa creativa.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

