BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 19 febbraio 2026 alle 17:00 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero "Dialoghi d'autore": alla Bassani Maurizio Olivari presenta il suo romanzo "Elvira"

E' ambientato nei primi decenni del Novecento il romanzo "Elvira" di Maurizio Olivari che giovedì 19 febbraio 2026 alle 17:00 sarà protagonista dell'appuntamento con "Dialoghi d'autore", alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara). Durante l’incontro l’autore racconterà la genesi del libro e il percorso che ha portato alla nascita del personaggio di Elvira.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Marco Mariotti.

L'incontro è a ingresso libero.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Elvira è un breve romanzo ambientato nei primi decenni del Novecento e racconta la storia di una donna affascinante e fiera, umile fra gli umili, protagonista di una vita segnata da forti contrasti. Attraverso le alterne vicende della sua esistenza, il racconto conduce il lettore dentro un percorso umano intenso, capace di attrarre e coinvolgere fino a far emergere un profondo e talvolta insopportabile senso del tragico.

Maurizio Olivari ha svolto la sua attività professionale in campo assicurativo, affiancandola a un'intensa e continuativa esperienza artistica. Ha esordito come autore di testi teatrali e paroliere, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui la messa in onda di due canzoni in Rai (Oh che ridere e Graziella). È stato presentatore di spettacoli e manifestazioni, tra cui le selezioni regionali di Miss Italia e, per venti edizioni, le tappe ferraresi della Mille Miglia. Ha inoltre promosso e condotto programmi televisivi per l'emittente locale Telemondo e per Telestense, occupandosi di intrattenimento e cultura. Con la stessa casa editrice ha pubblicato Parole al vento (2021), Insieme (2023) e Momenti (2024).

La locandina dell'evento: 19 febbraio Maurizio Olivari

Info al numero 0532418280 oppure alla mail info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Immagini scaricabili: