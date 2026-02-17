FIERE E MERCATI - Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 in piazza Castello, largo Castello e piazza Savonarola "Carnevale Estense 2026": nel centro storico di Ferrara un inno alla tradizione tra gusto, maschere e coriandoli

Tre piazze per un'unica grande festa. Il 'Carnevale Estense' torna ad animare il centro storico di Ferrara, tra piazza Castello, largo Castello e piazza Savonarola, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 (inaugurazione sabato 21 febbraio, con taglio del nastro ore 11.30 in piazza Castello).

In programma una grande sfilata in costume e festa di maschere italiane, con giochi e battaglie di coriandoli, alle quali piccoli e grandi sono invitati a partecipare per rivivere l'atmosfera del carnevale, circondati dalle migliori specialità della tradizione padana e italiana.

Un grande evento finalizzato a preservare e promuovere la cultura materiale ed immateriale delle nostre tradizioni e a valorizzare l'operato delle Pro Loco attraverso la dimostrazione (cooking show) e la somministrazione di prodotti gastronomici tipici, realizzato da Pro Loco di Ferrara in collaborazione con: Comune di Ferrara, Unione Pro Loco Emilia Romagna, Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, Società del Sandrone di Modena, Gruppo Majorettes Verona, Marching Stomp Band Verona, Gruppo Carnevale Benefico Orlando El Furioso Verona, Noi Maschere Stile Veneziano di Torino, Associazione Este Medioevale, Società di Danza Circolo Ferrarese, Associazione Palio Portuense, Feshion Eventi, Foto Club Ferrara, IIS EINAUDI Di Ferrara.

Il programma della due giorni è stato presentato oggi, 17 febbraio 2026, in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara.

"Il Carnevale Estense - ha dichiarato l'assessore alle Politiche del Lavoro Fiere e Mercati del Comune di Ferrara, Angela Travagli - è un'occasione unica e preziosa per celebrare le nostre tradizioni storiche: una grande sfilata di maschere italiane e giochi per tutte le età, insieme alla preparazione delle tipiche leccornie di Carnevale proposte dai numerosi stand presenti. L'evento sarà un momento di festa e una vera e propria fiera delle eccellenze enogastronomiche del territorio che, con il coinvolgimento dell'Unione delle Pro Loco, delle aziende agricole, delle diverse Pro Loco, proporrà prodotti di qualità che valorizzano le nostre tradizioni e le produzioni locali. Non mancheranno, inoltre, i prodotti a marchio De.Co. Ferrara, espressione autentica della qualità e dell'identità della nostra città. Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco Ferrara, organizzatrice dell'evento, all'UNPLI e a tutte le associazioni e Pro Loco coinvolte, per l'impegno, la vivacità e la collaborazione nella realizzazione di questa importante manifestazione per la città". Ha sostenuto l'iniziativa anche l'azienda ferrarese Zabov - Distillerie Moccia.

IL PROGRAMMA

LA FIERA DELLE ECCELLENZE E DELLE SPECIALITÀ DEL CARNEVALE

Sabato 21 e Domenica 22 febbraio dalle 9.30 alle 19.30

Più di 80 aziende agricole, Pro Loco, pasticcerie, laboratori artigianali e piccoli produttori, propongono materie prime eccellenti ed elaborati prodotti della tradizione, che saranno a disposizione del pubblico per l'acquisto, l'assaggio ed il consumo sul posto in allegre tavolate allestite nelle piazze intorno al Castello Estense.

Passeggiando fra i vari stand, si potrà gustare una grande scelta di prodotti tipici di alta qualità come, i passatelli al tartufo della Pro Loco di Diamantina, le specialità marchigiane della Pro Loco di Urbisaglia, bigoli al ragù d'anatra e somarino con la polenta della Pro Loco di Canaro, la pinsa a la munàra farcita della Pro Loco di Stienta, l'anguilla e le alici marinate, l'Amaro del Delta Antico da Comacchio, le crescentine, i burlenghi della Confraternita del Borlengo di Serra Mazzoni, piadine, crescioni, lasagne di zucca, polenta fritta e gulash, Parmigiano Reggiano Vacche Rosse, aceto balsamico, birre artigianali, vini autoctoni e biologici delle Terre Estensi e numerose varietà di salumi e formaggi da Emilia, Umbria, Sardegna, Trentino, Piemonte e Lombardia con le rinomate mostarde. Tra le novità di quest'anno i prodotti tipici del Carnevale brasiliano, gli svizzeri e squisiti rösti di patate, pinzini e chips di zucca e i mitici carnevaleschi Balanzun della Boutique del Tortellino. E ancora tantissime specialità regionali: dalla Garfagnana il neccio, la polenta granoturco 8 file con capriolo, cinghiale, funghi; della Puglia come "tette della monaca", taralli, olive, burrata, olio, pucce, pasticciotti leccesi; della Sicilia arancini, pasta e biscotti di mandorle, cannoli, cassatine, cioccolata di Modica, crema e pesto di pistacchio; dalla Liguria focaccia, pesto e finger food di mare e verdure.

Non mancheranno i prodotti a marchio DeCo Ferrara come il pane ferrarese e i mandurlin dal pont del Forno Partigiani di Pontelagoscuro e dalle loro sapienti mani anche il pasticcio ferrarese. E ancora la torta di tagliatelle, la tenerina ferrarese e il pampapato della Dolciaria Tina di Migliarino e di Benetti Dolciaria di Migliaro. Infinite varietà di confetture e mieli biologici, erbe aromatiche di tutte le specie, funghi e tartufi, prodotti del bosco. Vin brûlé e cioccolata calda, bombardino, strudel, infusi, spezie, tisane, frittelle di crema e di castagne, crostoli e frappe, zeppole, tortelli, crepes, liquerizie, caramelle, croccanti, zucchero filato e ogni dolce prelibatezza di Carnevale.... e molto altro ancora!

APERTURA DEL CARNEVALE ESTENSE E SPETTACOLI

Sabato 21 febbraio Piazza Castello - Infopoint Pro Loco Ferrara

Ore 11.00 Saluto delle Maschere Italiane e dei fantastici ragazzi della Marching Stomp Band del Liceo Munari di Verona che si esibiranno in coinvolgenti coreografie in compagnia dell'acrobatico Gruppo Majorettes Verona.

Ore 11.30 Inaugurazione e taglio del nastro alla presenza delle autorità, delle maschere italiane e dei tanti ospiti e presentazione della maschera tradizionale di Ferrara Lasagnin Meza Zarvela.

Ore 12.00 Sfilata con Spettacoli di Danze Storiche e Giochi d'Arme in Piazza Castello e nella Corte del Castello Estense a cura della Associazione Este Medioevale.

GRANDE SFILATA IN MASCHERA

Sabato 21 Febbraio

Ore 14.30 Fiesta! Concerto Itinerante della Marching Stomp Band del Liceo Munari di Verona in Piazza e Largo Castello.

Ore 15.00 Spettacoli di Danze Storiche e Giochi d'Arme in Piazza Castello e nella Corte del Castello Estense a cura della Associazione Este Medioevale.

Ore 15.30 Grande Parata delle Maschere Antropologiche Italiane

(partenza dalla Corte del Castello Estense) aperto dalla maschera estense Lasagnin Meza Zarvela da Milzana, da Sandrone e la Famiglia Pavironica da Mòdna e dal Papà del Gnoco da Verona. Con la partecipazione straordinaria delle Maschere allegoriche, storiche, famose e meno famose del Centro Nazionale Coordinamento Maschere Italiane.

Ore 16.30 Sproloquio delle Maschere in Piazza della Cattedrale. Al termine della sfilata Spettacoli di Danze Storiche a cura della Società di Danza Circolo Ferrarese.

APERICARNIVAL

Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio dalle ore 17.00 spritz e leccornie di Carnevale in numerosi stand per un libero e divertente itinerario di degustazione attraverso Piazza Savonarola, Piazza e Largo Castello. Un Apericena alla scoperta delle più golose prelibatezze del mercato, piatti tipici, vini, birre artigianali e liquori di qualità.

CARNIVAL BABY PARK - Piazza della Repubblica

Il Carnevale Estense è una occasione perfetta per far vivere ai bambini dei momenti di pura magia.

Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio dalle 10.30 alle 18.00

Animazioni per bambini, palloncini, stelle filanti e coriandoli, giochi carnevaleschi e baby dance a cura di Lidia Disclafani e.... tanto altro ancora!

Truccabimbi a Vostra disposizione per trasformare i vostri piccoli nei loro personaggi preferiti.

L'area Giochi Antichi, a cura del Bosco delle meraviglie, propone numerosi giochi "di una volta" realizzati artigianalmente in legno. Un'attività in grado di unire più generazioni, facendo divertire i bimbi di "una volta" e tutti i piccolini di oggi, che possono giocare e ricordando le tradizioni dei nostri nonni.

Domenica 22 Febbraio dalle 14.30

Tra gag surreali, virtuosismi di giocoleria, Black Smilzo porta in scena un irresistibile mix di leggerezza, ritmo e ironia. Uno spettacolo birllante fuori dagli schemi, dove il corpo diventa linguaggio e il clown si fa poeta dell'assurdo.

Ore 15.30 Sfilata dei Bambini animata da Lasagnin Meza Zarvela, partenza dal Carnival Baby Park in Piazza della Repubblica

VISITE GUIDATE

Un fitto programma di visite guidate accompagna il Carnevale: (Itinerari a cura di Alessandro Gulinati e Andrea Morona - Prenotazione obbligatoria: Tel. e Whatsapp 340-6494998 -Partecipazione ad offerta libera)

Sabato 21 febbraio - Ore 15.30 - La Corte ed il Castello Estense - Visita Guidata al Castello e alla Corte Ducale Estense. Ingresso ridotto Euro 9. Minori anni 18 Euro 5, minori anni 11 gratis. Appuntamento alle ore 15.15 presso l'Infopoint Pro Loco Ferrara in Piazza Castello.

Domenica 22 febbraio - Ore 10.30 e ore 15.30 - La Corte ed il Castello Estense - Visita Guidata al Castello e alla Corte Ducale Estense. Ingresso ridotto Euro 9. Minori anni 18 Euro 5, minori anni 11 gratis. Appuntamento alle ore 10.15 e alle ore 15.15 presso l'Infopoint Pro Loco Ferrara in Piazza Castello.

Domenica 22 febbraio - Ore 10.30 e ore 15.30 - I Misteri della Cattedrale di Ferrara e il suo straordinario Museo - Visita Guidata alla Cattedrale e al Museo della Cattedrale di Ferrara. Ingresso ridotto Euro 3. Minori anni 18 gratis. Appuntamento alle ore 10.30 e ore 15.30 presso l'Infopoint Pro Loco Ferrara in Piazza Castello.

(Comunicazione a cura di Pro Loco Ferrara)

