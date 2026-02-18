BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 20 febbraio 2026 alle 17:00 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web L'"Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento": nella conferenza di Alberto Andreoli la genesi e la fortuna critica della mostra d'arte del 1933-34 a Palazzo dei Diamanti

Avrà per tema l'"Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento" la nuova conferenza del ciclo "La critica d'arte e la pittura ferrarese", a cura di Alberto Andreoli, in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle 17:00 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

L'appuntamento rientra nell'ambito della terza edizione di "Vivere il Patrimonio UNESCO. Cultura ed esperienze artistiche a Ferrara e nel suo territorio in età umanistica e rinascimentale" e dell'ottava edizione di "Non solo arte. Conversazioni di storia dell'arte a Palazzo Paradiso".

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L'idea di una "mostra d'arte del 400-500 ferrarese" a Palazzo dei Diamanti, quale "più grande avvenimento del Centenario Ariostesco", fu concepita nel 1932 nell'ambito dell'entourage di Italo Balbo, con l'autorevole avallo dello storico dell'arte Adolfo Venturi. La responsabilità del programma scientifico, la direzione generale e la promozione della mostra furono affidate a Nino Barbantini, organizzatore culturale di provata capacità. L'"Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento" fu inaugurata il 7 maggio 1933: oltre duecentocinquanta le opere esposte (tra pitture, miniature, disegni, sculture, medaglie ecc.), provenienti da collezioni private e pubbliche, italiane e straniere. Nei quattordici mesi complessivi di apertura (7 maggio-31 ottobre 1933; 15 marzo-30 giugno 1934) la mostra accolse un numero di visitatori eccezionalmente elevato per i tempi. Impostati sulla lezione venturiana e l'aggiornamento berensoniano, l'allestimento espositivo e il catalogo della "Mostra di Ferrara" fornirono il destro al critico d'arte Roberto Longhi per una minuziosa recensione: Officina ferrarese (1934) (seguita dagli Ampliamenti 1940 e dai Nuovi ampliamenti 1940-55), che "ha rinnovato radicalmente la conoscenza della pittura ferrarese" (M. Natale).

Il progetto di promozione culturale si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, con il contributo di Società Dante Alighieri (Sede Centrale)

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: