BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Venerdì 20 febbraio 2026 alle 17:00 incontro in via Arginone 320 (Porotto) Con il gruppo "Pagine in Libertà" si parla del libro di Andrea Vitali "La mamma del sole"

E' in programma per venerdì 20 febbraio 2026, alle 17:00 il nuovo appuntamento del gruppo di lettura "Pagine in Libertà" alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto).

Durante l'incontro, condotto da Claudia Leprini, si parlerà del libro "La mamma del sole" di Andrea Vitali.

Il gruppo "Pagine in libertà" è parte della biblioteca e nasce dal desiderio di alcune lettrici volontarie di incontrarsi per condividere la passione per la lettura e per confrontarsi su libri di generi diversi. Il gruppo è aperto a tutti gli interessati, per scambiare opinioni sulle letture proposte, suggerire libri e autori interessanti.

Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati.

Info: tel. 0532 731957 - bibl.porotto@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Immagini scaricabili: