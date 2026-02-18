SPORT - Presentato l'evento sportivo del 28 febbraio 2027 dall'ass. Carità insieme agli organizzatori Ferrara Marathon, un ritorno che parte dalla storia e guarda al futuro

Si è svolta oggi, mercoledì 18 febbraio 2026 nella Sala Arazzi della residenza municipale del Comune di Ferrara, la conferenza di presentazione della nuova FERRARA MARATHON. All'incontro con i giornalisti erano presenti, tra gli altri Francesco Carità, Assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club e Benedetta Gagna, AD di Ravenna InSport.

LA SCHEDA - FERRARA MARATHON, UN RITORNO CHE PARTE DALLA STORIA E GUARDA AL FUTURO

La storica maratona ripartirà nel 2027, in occasione di Ferrara Città Europea dello Sport, con una nuova organizzazione e un progetto di respiro internazionale. Fissata la data del ritorno: domenica 28 febbraio 2027.

Ferrara si prepara ad accogliere il ritorno di una delle manifestazioni sportive più rappresentative della propria storia recente. Domenica 28 febbraio 2027 la città ospiterà la 41esima edizione della Ferrara Marathon, affiancata dalla Ferrara Half Marathon 21K e dalla Ferrara 10K, all'interno di un format consolidato che unisce sport, partecipazione e valorizzazione del territorio.

La gestione dell'evento, su iniziativa del Comune di Ferrara, è stata affidata a Ravenna InSport, realtà che da anni gestisce con successo numerosi eventi di running e walking sul territorio regionale e nazionale e che si avvarrà dell'organizzazione tecnica di Ravenna Runners Club.

L'avvio ufficiale del progetto è stato presentato mercoledì 18 febbraio 2026, nella Sala degli Arazzi, dando simbolicamente il via a un percorso organizzativo lungo un anno che accompagnerà tutta Ferrara verso l'appuntamento del 2027.

UNA MANIFESTAZIONE STORICA CHE TORNA A CASA

La Ferrara Marathon non nasce oggi. Al contrario, affonda le proprie radici in una lunga tradizione podistica che ha reso la città e il territorio ferrarese un riferimento per il movimento del running italiano.

Le prime edizioni della maratona, disputate inizialmente come Vigarano Maratona a partire dal 1979 e poi trasferite a Ferrara dal 1999, hanno contribuito a costruire una storia sportiva di assoluto rilievo, con quaranta edizioni ufficialmente disputate tra il 1979 e il 2019, a cui si è aggiunta un'edizione di rilancio nel 2023 su distanze diverse dai canonici 42,195 Km.

Il ritorno del 2027 rappresenta dunque la 41esima edizione della Ferrara Marathon, un numero che racconta continuità, memoria e identità sportiva. Accanto alla Maratona, la mezza maratona di Ferrara sui 21Km vanta una storia altrettanto significativa: nata nel 1993 con la denominazione CorriFerrara, ha attraversato tre decenni di sport, cambiamenti e partecipazione, arrivando fino alle edizioni più recenti e confermandosi come uno degli appuntamenti più amati dai runner.

FERRARA E IL PODISMO: UN LEGAME PROFONDO

Anche prima delle edizioni moderne, Ferrara ha dimostrato una forte affinità con la corsa su strada. Alcune fonti storiche e ricostruzioni giornalistiche ricordano come già nei primi anni del Novecento, intorno al 1909, si siano svolte in città competizioni podistiche su lunghe distanze, testimonianza di un legame antico tra Ferrara e la corsa di resistenza. Pur in assenza di documentazione completa e definitiva, questo dato racconta comunque una vocazione sportiva precoce, che nel tempo ha trovato espressione organizzata e continuativa.

Dagli anni 70 del secolo scorso e fino agli inizi degli anni 2000, Ferrara è stata inoltre considerata una delle "scuole del running" italiane, rappresentando un'esperienza pionieristica nel mondo della Maratona con atleti come Orlando Pizzolato, Salvatore Bettiol, Laura Fogli, Giuseppe Pambianchi, Fausto Molinari, Emma Scaunich, Massimo Magnani, Rita Marchisio, Mauro Crivellini, Luciano Mazzanti solo per indicare i più blasonati, oltre a un tecnico come il prof. Giampaolo Lenzi al quale è poi stato intitolato l'attuale campo sportivo cittadino. Senza dimenticare Illias Aouani, Campione Europeo nel 2025 e medaglia di bronzo ai Mondiali di Tokyo 2025, allenato dal ferrarese Massimo Magnani.

IL 2027, ANNO SIMBOLO PER LA CITTÀ

Il ritorno della Ferrara Marathon assume un valore ancora più significativo perché inserito nel percorso che porterà Ferrara a essere Città Europea dello Sport 2027, riconoscimento che premia una visione ampia e strutturata dello sport come strumento di benessere, inclusione e sviluppo urbano.

In questo contesto, la maratona rappresenta uno degli eventi simbolo di una progettazione più vasta, capace di unire sport di alto livello, partecipazione popolare e promozione del territorio, in linea con gli obiettivi della candidatura europea dell'Amministrazione comunale estense.

RUNNING E WALKING: UN FENOMENO IN FORTE CRESCITA

Il rilancio della Ferrara Marathon avviene in una fase storica particolarmente favorevole. Negli ultimi anni il running e il walking hanno conosciuto una crescita costante, trasformandosi da semplice pratica sportiva in fenomeno culturale e sociale. Secondo recenti analisi di settore, la corsa è oggi una delle attività motorie più praticate in Italia, trasversale per età e genere, e sempre più legata a temi come benessere, socialità e scoperta dei territori. A livello globale, il running è riconosciuto come una piattaforma culturale capace di generare comunità, eventi e identità condivise.

UN'OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA PER IL TERRITORIO

Eventi come la Ferrara Marathon rappresentano un'occasione di promozione turistica, economica e culturale di enorme valore. Migliaia di atleti, accompagnatori e visitatori vivono le città che oggi chiudono le loro strade al traffico per un weekend, ne attraversano gli spazi urbani, scoprono il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico. Il format proposto, già sperimentato con successo in numerosi capoluoghi e città metropolitane, punta a coinvolgere non solo i runner, ma l'intera comunità cittadina, trasformando la maratona in una festa diffusa dello sport e della socializzazione collettiva.

UN TESTIMONE RACCOLTO, UN FUTURO DA COSTRUIRE INSIEME

Il nuovo corso della Ferrara Marathon nasce nel segno della continuità e del rispetto per chi, nei primi quarant'anni, ha costruito e custodito questa manifestazione. L'organizzazione che parte oggi raccoglie un testimone importante, come in una staffetta, fatto di passione, competenza e memoria sportiva. Senza dimenticare chi ha dato l'impulso iniziale all'evento e che ha proseguito per anni nel lavoro che ne ha consentito la crescita come Nicola Stella, Giancarlo Corà e Massimo Corà.

Sin da ora verrà aperto un tavolo di confronto e dialogo con tutte le associazioni del territorio, sportive e non solo, che vorranno offrire il proprio contributo, nella convinzione che un grande evento si costruisca solo attraverso una rete ampia e condivisa.

Parte così un cammino lungo un anno, con l'obiettivo di regalare a Ferrara un evento sportivo di altissimo livello nazionale e internazionale, all'altezza della sua storia e del suo futuro.

LE DICHIARAZIONI

"Ferrara ha un legame profondo con il podismo e con la maratona, una tradizione - dice Alan Fabbri, Sindaco del Comune di Ferrara - che affonda le radici nel tempo e che ha contribuito a renderci un punto di riferimento a livello nazionale. Dopo un periodo di assenza, questa manifestazione torna finalmente nella nostra città. Riportare stabilmente la Ferrara Marathon nel calendario cittadino significa dare continuità a quel patrimonio di passione, competenza e di partecipazione che ha contraddistinto le quaranta edizioni precedenti. Accadrà nel 2027, anno in cui Ferrara sarà Città Europea dello Sport. Per questo la 41esima edizione di Ferrara Marathon diventerà uno degli eventi simbolo di un percorso più ampio, capace di unire sport, turismo, promozione del territorio e comunità. Sarà una grande festa della città, aperta ai runner, alle famiglie, alle associazioni e a tutti coloro che vorranno sentirsi parte di questo bel progetto. Ringrazio fin da ora gli organizzatori e quanti stanno rendendo possibile questa manifestazione a Ferrara".

"Iniziamo il 2027 - sottolinea Francesco Carità, Assessore allo Sport del Comune di Ferrara - con un evento sportivo importantissimo: l'anno di Ferrara Città Europea dello Sport non poteva che aprirsi con la Ferrara Marathon. Non nascondo l'emozione e anche un pizzico di orgoglio per aver riportato la maratona nella nostra città, un ritorno caldamente richiesto dai cittadini per il significato che la corsa ha ed ha sempre avuto nel nostro territorio. Le Mura o la pista Lenzi sono infatti i luoghi naturali in cui dagli amatori agli atleti professionisti fino ai grandi campioni internazionali trovano un terreno d'allenamento ideale. Volevamo inoltre restituire a Ferrara un evento che ne ha fatto la storia sportiva, in un momento in cui il running è alla ribalta e particolarmente diffuso. Sarà anche la maratona di testa della stagione in Italia e confidiamo di registrare una buona affluenza fin da questa prima edizione, anche dall'estero. Sarà un indotto importante, che vogliamo accompagnare dando il massimo risalto alla nostra splendida città e al suo territorio. La macchina organizzativa è già partita e continueremo a lavorare alacremente per offrire agli appassionati e agli sportivi un'esperienza unica grazie a questo meraviglioso evento sportivo che offrirà la possibilità di correre una Maratona, ma anche di partecipare alla Half Marathon o alla Ferrara City Run 10K. Lo sport a Ferrara è sempre aperto a tutte le età e a tutti i gradi di preparazione atletica e anche in questo caso vogliamo offrire il massimo coinvolgimento e l'opportunità a tutti di vivere in prima persona questo grande evento sarà senz'altro un'esperienza indimenticabile. Anzi, qui a Ferrara, unica".

"Per creare un grande evento come la Ferrara Marathon - dice Benedetta Gagna per Ravenna InSport - sarà fondamentale tener conto di ogni singolo dettaglio senza trascurare nessun aspetto, sia in fase gestionale sia nei rapporti con tutto il territorio coinvolto. L'annuncio odierno è frutto di mesi di lavoro, incontri, riunioni e confronti, in primis con i referenti e i dirigenti del Comune di Ferrara, ma non solo. Verranno profondamente coinvolti anche il tessuto sociale, l'ambito di gestione dei flussi turistici, gli istituti scolastici, le associazioni sportive e tutto il terzo settore. L'idea della Ferrara Marathon parte da lontano con l'intenzione di guardare al futuro e anche per questo ci attende un anno di lavoro impegnativo, ma che siamo pronti ad affrontare nella convinzione che questo evento abbia tutte le prerogative per diventare un grande punto di attrazione nazionale e internazionale. Si tratta di una bellissima sfida che vogliamo vincere insieme a tutta la città e a ogni singolo cittadino che vorrà portare il proprio contributo".

"Negli anni la 'scuola ferrarese' di running - afferma Stefano Righini, presidente di Ravenna Runner Club - è stata per molti un vero e proprio punto di riferimento. L'essere coinvolti direttamente in questo nuovo progetto ci riempie di orgoglio e, allo stesso tempo, ci rende consapevoli dell'importanza dell'evento. Siamo una realtà consolidata che da anni si impegna per creare eventi di richiamo e di successo e ci impegneremo al massimo affinché tutto ciò accada anche a Ferrara. La data del febbraio 2027 dista un anno esatto da oggi, ma sarà per tutti noi un anno di grande impegno per allestire una macchina organizzativa in grado di rispondere alle tante aspettative delle quali ci faremo carico. Ringraziamo sentitamente l'Amministrazione comunale di Ferrara per aver creduto nel ritorno di un grande evento di running in un territorio che per molti è una vera e propria culla di questo sport in Italia e nel mondo. Vogliamo rinverdire i fasti della Maratona di Ferrara e della sua storia partita nel lontano 1979, consapevoli dell'importanza della posta in palio. Il nostro impegno non mancherà".

Ferrara, 18 febbraio 2026

