VIABILITA' - Provvedimenti in vigore da martedì 3 marzo 2026 a Ferrara
Modifiche alla viabilità e riattivazione dei semafori per i lavori all'intersezione tra le vie Porta Catena-Canapa-Bacchelli
27-02-2026 / Giorno per giorno
Da martedì 3 marzo 2026 saranno riattivati gli impianti semaforici all'intersezione tra le vie Porta Catena-Canapa-Bacchelli, a Ferrara.
L'accensione si rende necessaria per consentire alla società Hera di proseguire i lavori di posa della nuova condotta idrica che passa proprio nell'intersezione stradale.
Contestualmente inizieranno anche i lavori di realizzazione della nuova rotatoria stradale sulla stessa intersezione, a cura del Comune di Ferrara.
Gli interventi saranno svolti per fasi, per poter conciliare le esigenze dei cantieri con quelle di mantenimento della circolazione nell'area, nel periodo dei lavori.
L'accensione dei semafori regolerà il transito in tutte le fasi degli interventi di Hera e Comune, sino al completamento della realizzazione dell'anello definitivo della nuova rotatoria.
In questa fase al via dal 3 marzo, inoltre, il traffico proveniente da via della Canapa e diretto in via Porta Catena sarà deviato in una corsia appositamente delimitata.
Nel periodo di esecuzione dei lavori, saranno possibili rallentamenti del traffico.
In allegato la planimetria con indicazione delle modifiche alla viabilità.
I dettagli sul progetto della nuova rotatoria su CronacaComune del 23 febbraio 2026
Immagini scaricabili: