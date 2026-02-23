SPORT - All'appuntamento Uisp esibizioni di danza, pattinaggio artistico e hip hop Tutto esaurito al Palasport di Ferrara per il 'Giocagin in light': 800 atleti e 19 società coinvolte

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 26 febbraio 2026 al palazzetto dello sport di Ferrara, la manifestazione nazionale Uisp "Giocagin". Un grande palcoscenico di sport, inclusione e solidarietà.

La storica manifestazione nazionale firmata Uisp è nata alla fine degli anni '80 con un'intuizione chiara e rivoluzionaria, affermare il diritto al gioco come diritto universale.

L'organizzazione è stata a cura di Uisp comitato Ferrara, patrocinato dal Comune di Ferrara e con il supporto di partner, tra cui La Cassa di Ravenna, La Sapienza, Enjoy Derma e Studio Associato Guerzoni Mariotti.

A Ferrara l'edizione 2026 ha assunto un significato speciale e simbolico, presentandosi con il titolo 'Giocagin in light'. In apertura i saluti dell'assessore comunale allo Sport Francesco Carità, della presidente Uisp Ferrara Eleonora Banzi, oltre che dei rappresentanti delle associazioni 'Vola nel cuore' e 'Associazione Giulia'. L'organizzazione dell'evento è stata resa possibile grazie al lavoro dei volontari Uisp Ferrara, coordinati, come avviene da molti anni, da Maddalena Mariotti.

Il programma della giornata

Una giornata iniziata fin dal mattino con l'accoglienza degli atleti, seguite dalle prove sul parquet del palasport, cercando di ottimizzare le ultime scenografie e non solo. Nel primo pomeriggio il via all'evento. Si sono susseguite le esibizioni delle società, in totale diciannove per la quasi totalità del territorio ferrarese, alcune da fuori. Suggestivo lo spettacolo di danze, musiche e coreografie, che hanno saputo allietare il pubblico che ha gremito la tribuna e le due curve. Un'edizione di Giocagin che ha registrato una presenza record con circa 1700 persone sugli spalti e 800 tesserati.

Le diciannove società che si sono esibite: Palestra Enjoy Occhiobello, Asd Pattinaggio Bondeno, Uisp Dance Pieve di Cento, BFamily hiphop school, Gym&Tonic, Polisportiva Putinati gruppo Jazzlab, Gym Tonic Pontelagoscuro Progetto Danza GB, Asd Doro, Gym&Tonic Ferrara, Club 570, Asd Dinamika, Asd Quadrifoglio Pattinaggio, Hiphop Room - il mondo dei bambini, Aritmo, Skateroller, Fantasy Fly Dance Asd, Lag School of dance, Balli di gruppo Uisp Ferrara e Asd Pattinatori Estensi.

Un sostegno al volontariato locale

Giocagin è anche responsabilità sociale concreta. A livello nazionale sostiene progetti di cooperazione internazionale, mentre a Ferrara la scelta è stata quella di radicare l'impegno solidale direttamente sul territorio. Quest'anno Uisp Ferrara ha collaborato con due pilastri del volontariato locale. Si tratta dell'Associazione Giulia, che da anni sostiene bambini oncologici e le loro famiglie, e Vola nel Cuore, attiva nel portare supporto e sorrisi ai piccoli pazienti ospedalizzati. Parte del ricavato è stato devoluto a queste realtà, rafforzando il legame tra sport, comunità e cura dei più fragili.

