PARI OPPORTUNITA' - Venerdì 27 febbraio 2026 alle 9 in Consiglio comunale e in streaming (ore 9 per scuole e stampa) e alle 15 aperto a tutti nella Sala della Musica a Ferrara Giornata Internazionale diritti della donna: due incontri incentrati sull'80.o anniversario dell'Assemblea Costituente

Doppio appuntamento che punta i riflettori sull'importante ruolo svolto dalle donne nel redigere la Costituzione italiana e nella lotta e resistenza per analoghi diritti di democrazia e libertà da parte delle donne afgane quello curato dall'Amministrazione comunale di Ferrara per celebrare la "Giornata Internazionale dei diritti della donna" nella giornata di venerdì 27 febbraio 2026.

Il primo incontro alle 9:00 è incentrato sul libro "Ventuno. Le Donne che fecero la Costituzione" di Angela Iantosca (edizione Paoline), è riservato alle scuole superiori cittadine ma con diretta streaming accessibile a tutti ed è in programma per la mattinata nella sala del Consiglio comunale.

Un altro momento, aperto a tutti, si terrà alle 15:00 nella Sala della Musica (via Boccaleone 19, Ferrara) sarà dedicato a parlare di "Donne. Resistenza. Libertà. Storie di ventuno afgane in lotta per la vita" attraverso la voce della stessa autrice. Aperto a tutta la cittadinanza

Le iniziative legate all'80.mo anniversario dell'Assemblea Costituente e del primo voto alle donne sono state presentate nel corso della conferenza stampa che si è tenuta martedì 24 febbraio 2026 nella Sala Arazzi della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alle Pari opportunità e Politiche del lavoro Angela Travagli; Paola Chiorboli del Coordinamento Donne Acli di Ferrara; Donatella Ferri, avvocato e moderatrice dell'iniziativa di presentazione libri.

"Ritengo fondamentale promuovere momenti di riflessione e valorizzazione del contributo femminile alla costruzione della nostra democrazia - dice l'assessore alle Pari Opportunità Angela Travagli - mai come oggi così attuale e necessario. Il libro di Angela Iantosca, che ho avuto modo di leggere e apprezzare, rappresenta non solo un doveroso omaggio alla visione delle Madri Costituenti, ma anche l'importanza di promuovere e diffondere il loro forte impegno e il loro prezioso valore. Furono 21 le donne elette all'Assemblea Costituente italiana nel 1946, le prime a entrare in Parlamento dopo l'introduzione del suffragio universale. Donne che, nella loro diversità e ricchezza, cattoliche e laiche, ebbero un ruolo determinante nel campo dei diritti in quanto contribuirono attivamente alla stesura della nostra Costituzione, ancora oggi capace di affrontare e comprendere gli interessi del Paese attraverso i suoi139 articoli.

Sono certa che il libro 'Ventuno' possa essere uno strumento valido per le nuove generazioni presenti, che potranno apprezzare l'evento soprattutto per la fruizione del suo contenuto volto a divulgare la conoscenza della nostra storia , del percorso svolto per il raggiungimento del Diritto di Voto alle donne, oggi dato per scontato e della necessità di mantenere sempre alta l'attenzione sulla difesa dei diritti".

LA SCHEDA a cura dell'Assessorato alle Pari opportunità - Quest'anno ricorre l'80esimo Anniversario dell'ottenimento del diritto di voto da parte delle donne 1946-2026; il 31 marzo del 1946 infatti è la data in cui le donne a Ferrara votarono per la prima volta alle elezioni amministrative, come elettorato attivo e passivo, e successivamente alle politiche dell'Assemblea Costituente del 2 giugno 1946.

Già dalla Camera dei Deputati è partita una programmazione ricca ed articolata che si svolgerà durante tutto l'anno per dare visibilità alle tante azioni concrete che le donne, elette dal 1946 ad oggi, hanno promosso nell'ambito della vita pubblica delle comunità locali e nazionali.

Per celebrare l'80esimo anche il Comune di Ferrara, attraverso l'assessorato alle Pari Opportunità, ha predisposto alcune iniziative per commemorare l'anniversario che si lega indissolubilmente alla data dell'8 Marzo quale "Giornata Internazionale per i Diritti delle donne".

Nella giornata del prossimo 27 febbraio sono stati organizzati due momenti distinti per onorare questo importante momento celebrativo: nel corso della mattinata a partire dalle 9.00 si svolgerà in sala consiliare una Lectio Magistralis a cura della giovane scrittrice e giornalista Angela Iantosca che attraverso il proprio libro "Ventuno. Le Donne che fecero la Costituzione" (Edizione Paoline), illustrerà alle classi presenti i punti salienti e ancora poco conosciuti di quella formidabile intesa tra donne di diversa estrazione culturale e politica, che contribuirono alla redazione della nostra Costituzione.

Il libro, candidato al Premio Strega Ragazzi 2023 e vincitore della Menzione Speciale premio Acqui Storia 2024, è giunto alla sesta ristampa, appena pubblicata e arricchita di nuovi contenuti.

La Lectio Magistralis del mattino è riservata agli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado della città, ma sarà possibile seguirla in streaming da remoto, collegandosi al canale youtube:

https://www.youtube.com/@consigliocomunalefe

Nel pomeriggio della stessa giornata, in Sala della Musica del Chiostro piccolo di San Paolo (Via Boccaleone 19) a partire dalle 15.00 sarà presentato il libro nuovo di stampa "Donne, Resistenza. Libertà. Storie di ventuno afgane in lotta per la vita" della stessa autrice.

Moderatrice della giornata sarà l'avvocata Donatella Ferri, con la collaborazione di Acli Regionale e Provinciale di Ferrara aps e la partecipazione della Libreria "Paoline" di Ferrara.

Il libro tratta di ventuno storie di resistenza e dignità, rinuncia e fuga: ventuno donne afghane, il cui coraggio e la cui determinazione ricordano le nostre ventuno Madri costituenti, sollecitandoci ad essere sentinelle dei diritti di cui godiamo.

L'evento è riservato alla cittadinanza interessata, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

"Sono molto felice di questo doppio appuntamento, con gli studenti e un pubblico adulto, - dice Angela Iantosca - che mi permetterà di raccontare quanto sia viva e contemporanea la nostra Carta costituzionale, quanto sia nostro compito tutelarla e applicarla, e quanto storie lontane da noi geograficamente e dalle Madri costituenti temporalmente possano essere fonte di ispirazione perché storie di dignità, coraggio e libertà. Il libro appena pubblicato, infatti, intende creare un parallelismo tra la forza delle ventuno che fecero la Costituzione e la forza di quelle donne che hanno perso tutto il 15 agosto del 2021 con il ritorno dei talebani, che sono riuscite ad andar via, ma che lottano strenuamente ogni giorno per i propri diritti e per quelli di chi è stato costretto a rimanere in Afghanistan".

"Le scelte legislative sulla parità di genere compiute in Italia nel crogiuolo dell'Assemblea Costituente, anche con il contributo delle donne ivi elette, è stata una svolta giuridica e sociale rispetto ai timidi tentativi dei decenni precedenti - dice l'avv. Donatella Ferri - L'opera 'Ventuno' ci introduce nell'atmosfera di una "democrazia vitale" che non si rinviene, se non per contrasto, nel nuovo libro di Angela Iantosca sull'Afganistan. L'ultima opera dell'autrice " Donne, Resistenza. Libertà."-presentata anche presso il Senato della Repubblica, tratta, infatti, della privazione di legalità in Afganistan compiendo un interessante parallelismo tra le 21 donne che fecero la Costituzione e 21 donne afgane: tra chi ha innovato i diritti femminili e chi spera d' innovarli. Il lavoro è un appassionato dossier di storie di resistenza femminile che fa perno sul senso della precarietà delle libertà fondamentali, poiché nessuna conquista è mai definitiva essendo sufficiente un cambiamento politico, un golpe oppure una modifica legislativa per arretrare. Mi piace pensare che l'autrice, con questo raffronto simbolico, abbia voluto ricordarci che dove non v'è libertà, non può esservi legalità".

"Le Acli Provinciali di Ferrara APS, come sostiene la vicepresidente Paola Chiorboli a nome dell'associazione, ribadiscono l'importanza di creare e sostenere occasioni pubbliche di confronto e condivisione con la cittadinanza sui contributi culturali che affrontano le tematiche dei diritti delle donne, perché diventino patrimonio comune, accessibile e capace di generare consapevolezza diffusa. La promozione dei diritti delle donne, il contrasto alle discriminazioni di genere, la valorizzazione delle differenze e la costruzione di pari opportunità richiedono un impegno collettivo, fondato su conoscenza, dialogo e partecipazione. Offrire spazi di incontro, approfondimento e discussione pubblica significa rafforzare il tessuto democratico della nostra comunità. Come associazione impegnata nella promozione sociale, rinnoviamo il nostro impegno a collaborare con istituzioni e realtà del territorio per costruire iniziative inclusive e aperte, capaci di coinvolgere diverse generazioni e sensibilità".

Nell'evento pomeridiano sarà possibile acquistare i due libri, in quanto saranno presenti le "Paoline" della Libreria Paoline in Sala della Musica.

Per l'occasione dell'80esimo del diritto di voto esteso alle donne, l'Assessorato alle Pari Opportunità omaggerà del libro "Ventuno. Le Donne che fecero la Costituzione" (Edizione Paoline) le Biblioteche Comunali e gli Istituti scolastici comprensivi e quelli secondari di secondo grado della città.

