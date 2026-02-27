Comune di Ferrara

CONFERENZA STAMPA - Lunedì 2 marzo 2026 alle 12:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale

Presentazione della rassegna cinematografica "La valle del Cinema"

27-02-2026 / Giorno per giorno

Lunedì 2 marzo 2026 alle 12:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna cinematografica "La valle del Cinema", in programma dal 6 marzo al 24 aprile 2026 per la sua 2.a edizione a cura degli organizzatori dell'associazione culturale Ferrara Pro Art Aps e associazione culturale Terzo Millennio Aps in collaborazione con azienda Link Impianti.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- l'assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli;

- il presidente dell'associazione culturale Ferrara Pro Art Paolo Orsatti;

- Rita Volpi dell'associazione Pro Art;

- il presidente dell'associazione Terzo Millennio Davide Pelizzari.