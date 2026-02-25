BIBLIOTECA BASSANI - Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:00 concerto in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara), a sostegno della Fondazione Dalla Terra alla Luna Alla Bassani 'Un viaggio nel tempo con la musica' assieme al coro 'Il Nostro Canto Libero'

Sarà il coro 'Il Nostro Canto Libero' il protagonista della serata di venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:00 alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara) con 'Un viaggio nel tempo con la musica'.

L'evento, con ingresso a offerta libera, è a sostegno della Fondazione Dalla Terra alla Luna, a favore delle sue attività e dei suoi progetti sociali.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Un viaggio nel tempo con la musica è uno spettacolo che attraversa decenni di storia, emozioni e cambiamenti. Brano dopo brano, epoca dopo epoca, la musica racconta come società e melodie si siano influenzate reciprocamente, trasformandosi insieme e lasciando un segno indelebile nel costume e nelle emozioni di generazioni diverse.

Il coro Il Nostro Canto Libero, nato nel 2018 con l'intento di proporre eventi musicali a scopo benefico e a sostegno delle associazioni di volontariato del territorio ferrarese, è attualmente composto da 25 coristi ed è diretto da Diego Buriani. Lo spettacolo racconta l'influenza che i cambiamenti storici e sociali hanno avuto sulla musica, mettendo in dialogo epoche diverse attraverso il canto corale.

Info: biblioteca Bassani tel. 0532418280 - info.bassani@comune.fe.it

La locandina dell'evento: coro 27 febbraio 2026

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: