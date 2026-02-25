BIBLIOTECA BASSANI - Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:00 concerto in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara), a sostegno della Fondazione Dalla Terra alla Luna
Alla Bassani 'Un viaggio nel tempo con la musica' assieme al coro 'Il Nostro Canto Libero'
25-02-2026 / Giorno per giorno
Sarà il coro 'Il Nostro Canto Libero' il protagonista della serata di venerdì 27 febbraio 2026 alle 21:00 alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara) con 'Un viaggio nel tempo con la musica'.
L'evento, con ingresso a offerta libera, è a sostegno della Fondazione Dalla Terra alla Luna, a favore delle sue attività e dei suoi progetti sociali.
LA SCHEDA a cura degli organizzatori
Un viaggio nel tempo con la musica è uno spettacolo che attraversa decenni di storia, emozioni e cambiamenti. Brano dopo brano, epoca dopo epoca, la musica racconta come società e melodie si siano influenzate reciprocamente, trasformandosi insieme e lasciando un segno indelebile nel costume e nelle emozioni di generazioni diverse.
Il coro Il Nostro Canto Libero, nato nel 2018 con l'intento di proporre eventi musicali a scopo benefico e a sostegno delle associazioni di volontariato del territorio ferrarese, è attualmente composto da 25 coristi ed è diretto da Diego Buriani. Lo spettacolo racconta l'influenza che i cambiamenti storici e sociali hanno avuto sulla musica, mettendo in dialogo epoche diverse attraverso il canto corale.
Info: biblioteca Bassani tel. 0532418280 - info.bassani@comune.fe.it
La locandina dell'evento: coro 27 febbraio 2026
► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it
