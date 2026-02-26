BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Fino al 14 marzo 2026, in via Romiti 13 a Ferrara, negli orari di apertura al pubblico "Amiche tra le pagine": a Casa Niccolini una mostra bibliografica per la Giornata dei diritti della donna

La biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) celebra la Giornata dei diritti della donna dell'8 marzo con la mostra bibliografica "Amiche tra le pagine", già visitabile, fino al 14 marzo 2026.

A disposizione una selezione di libri e altri materiali che approfondiscono il tema attraverso romanzi, titoli divulgativi, graphic novel, albi e biografie di scienziate e donne famose che hanno conquistato ruoli di primo piano nella scienza, nell’arte, nella letteratura, nello sport e che hanno lottato per il raggiungimento di pari libertà e dei diritti delle donne.

I titoli esposti sono tutti disponibili per il prestito prestito e possono essere prenotati o scelti al momento.

La mostra sarà visitabile dal 14 febbraio al 14 marzo 2026, negli orari di apertura al pubblico della biblioteca: martedi e giovedi dalle 15.00 alle 19.00; mercoledi e sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Per informazioni: info.niccolini@comune.fe.it; 0532418231

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: