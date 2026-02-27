FRAZIONI - Presentati gli interventi in corso di realizzazione per un investimento di 90mila euro. Ass. Coletti: "Affrontiamo le criticità grazie alle segnalazioni dei residenti" Oltre 100 cittadini per il presente e il futuro di Barco e Pontelagoscuro: tanta partecipazione alla tappa di "Ancora con le Frazioni

Ascolto, informazione e partecipazione. È questo il filo conduttore che ha caratterizzato, ieri sera, la tappa a Pontelagoscuro del progetto "Ancora con le Frazioni", ospitata nella sala parrocchiale di piazza Buozzi gremita di oltre 100 persone. All'appuntamento, l'assessore comunale Cristina Coletti ha tracciato il punto sui servizi promossi dall'Amministrazione a Pontelagoscuro, come l'Urp decentrato presso il Centro Civico di piazza Buozzi, 14, e su tutto il territorio comunale - gli uffici afferenti la "Rete degli Sportelli", la campagna contro le truffe "Non Ci Casco", il servizio di trasporto sociale "Ti Porto Io" -.

L'appuntamento ha avuto anche un focus specifico sulla presentazione degli interventi di sicurezza e coesione sociale che l'Amministrazione sta mettendo in campo per Barco e Pontelagoscuro, attraverso 3 linee di intervento - "Scuole Sicure", "Barco e Pontelagoscuro: più sicuri insieme" e "Famiglie al Centro" - per un investimento complessivo di circa 90mila euro.

"Siamo consapevoli delle criticità esistenti in queste zone - ha detto in apertura, rivolgendosi ai presenti, Cristina Coletti, assessore con delega alle Politiche per la Famiglia, Politiche Sociosanitarie, Politiche Abitative, Sicurezza, Frazioni e Patrimonio -, anche grazie alle vostre segnalazioni. Le vostre sollecitazioni sono state molto preziose nella realizzazione di una programmazione di ampio respiro, volta a mettere in campo interventi di sicurezza, ma anche sostenere e promuovere coesione sociale. Con il progetto da 90mila euro, che si affianca a tutti gli altri interventi che intendono rispondere al tema della prossimità dei servizi, intendiamo far sentire vicina l'Amministrazione, che come obiettivo ha quello del miglioramento della vita all'interno dei quartieri più decentrati e nelle frazioni. Grazie per essere qui in tanti perché momenti come questi rappresentano un'occasione molto preziosa. Il confronto diretto con i cittadini ci permette infatti di costruire soluzioni più efficaci e condivise per il bene del territorio".

L'assessore Coletti ha quindi elencato le azioni che si svolgeranno a Barco e Pontelagoscuro, a partire dall'installazione di 2 nuove telecamere di videosorveglianza nei pressi delle scuole in via Savonuzzi e in via della Pace, angolo via Digione. Tra le attività sono in corso i primi eventi promossi dalla Cooperativa "Il Germoglio" nell'ambito di "Famiglie al centro", il cui intento è realizzare spazi aperti, accoglienti e partecipati a fini educativi. A Barco e a Pontelagoscuro, inoltre, agiranno mediatori sociali presso il portierato sociale di via Bentivoglio, 56 e presso il Centro Civico di piazza Buozzi, 14.

Ad affiancare l'assessore il dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Ferrara Alessandra Genesini, l'ingegner Marco Lazzari (responsabile comunale dell'UO Manutenzione Strade) e l'agente della Polizia Locale Stefano Rinaldi, che hanno risposto alle segnalazioni esposte dai partecipanti, che oltre alla sicurezza hanno riguardato principalmente viabilità, manutenzione delle strade e il corretto conferimento dei rifiuti.

Quello di ieri sera è stato l'ottavo appuntamento del progetto "Ancora con le Frazioni", che nei mesi scorsi aveva toccato Porporana, Cocomaro di Cona e di Focomorto, Ravalle, Sabbioni, Chiesuol del Fosso, Casaglia e Baura. Con l'incontro di ieri sera a Pontelagoscuro, i cittadini incontrati sono stati oltre 600.

La prossima tappa sarà martedì 24 marzo 2026 presso la Scuola Primaria di via Catena a Fondoreno.

Nelle foto, alcuni momenti della serata che si è svolta ieri sera a Pontelagoscuro

