BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 4 marzo 2026 alle 17:30 incontro con l'autrice in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web
"La regina dei due mondi": nel libro di Lisa Laffi la storia di Isabella di Castiglia
02-03-2026 / Giorno per giorno
Ripercorre la storia di Isabella di Castiglia il romanzo di Lisa Laffi dal titolo "La regina dei due mondi" (Tre60 Edizioni, 2025) che mercoledì 4 marzo 2026, alle 17:30 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).
Dialogherà con l'autrice: Alessio Frascari.
L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.
LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)
Isabella, nelle cui vene scorre il sangue aristocratico e maledetto dei Trastámara, viene convocata a corte dal fratello Enrico, re di Castiglia. Nessuno pensa che la corona possa veramente andare a una donna, ma di lì a poco il destino toglie dalla scacchiera tutti gli uomini e Isabella sale al trono. Presto diventa una delle figure più significative del secolo: artefice del Regno di Spagna, protettrice di Cristoforo Colombo, madre di quattro regine, sarà considerata da alcuni una santa e da altri una sovrana sanguinaria, perché il suo regno sarà fondato sulla fede ma anche sul sacrificio degli Ebrei e dei Mori cacciati dall'Andalusia.
Viaggeremo nella sua storia e in quella di tante altre donne che la storiografia tradizionale ha in parte dimenticato: dalle mulieres salernitanae della Scuola Medica di Salerno a Caterina Sforza, da Artemisia Gentileschi a Margherita d'Asburgo, capace di assicurare quasi un secolo di pace all'Europa.
Lisa Laffi è laureata in Conservazione dei Beni Culturali e vive a Imola, dove fa l'insegnante. È autrice teatrale e di saggi di storia. Con Tre60 Edizioni ha pubblicato i romanzi storici L'ultimo segreto di Botticelli (2019), La regina senza corona (2020, giunto al secondo posto al concorso indetto dalla rivista "Robinson-La Repubblica" come migliore biografia del 2020), L'erborista di corte (2022), La dama dei gelsomini (2023) e La morte dipinta (2024). Ha vinto i premi "Verbania for women", "Alberoandronico" e "Terra di Guido Cavani".
► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it
Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg
