"La regina dei due mondi": nel libro di Lisa Laffi la storia di Isabella di Castiglia

Ripercorre la storia di Isabella di Castiglia il romanzo di Lisa Laffi dal titolo "La regina dei due mondi" (Tre60 Edizioni, 2025) che mercoledì 4 marzo 2026, alle 17:30 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Dialogherà con l'autrice: Alessio Frascari.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA

Isabella, nelle cui vene scorre il sangue aristocratico e maledetto dei Trastámara, viene convocata a corte dal fratello Enrico, re di Castiglia. Nessuno pensa che la corona possa veramente andare a una donna, ma di lì a poco il destino toglie dalla scacchiera tutti gli uomini e Isabella sale al trono. Presto diventa una delle figure più significative del secolo: artefice del Regno di Spagna, protettrice di Cristoforo Colombo, madre di quattro regine, sarà considerata da alcuni una santa e da altri una sovrana sanguinaria, perché il suo regno sarà fondato sulla fede ma anche sul sacrificio degli Ebrei e dei Mori cacciati dall'Andalusia.

Viaggeremo nella sua storia e in quella di tante altre donne che la storiografia tradizionale ha in parte dimenticato: dalle mulieres salernitanae della Scuola Medica di Salerno a Caterina Sforza, da Artemisia Gentileschi a Margherita d'Asburgo, capace di assicurare quasi un secolo di pace all'Europa.

Lisa Laffi è laureata in Conservazione dei Beni Culturali e vive a Imola, dove fa l'insegnante. È autrice teatrale e di saggi di storia. Con Tre60 Edizioni ha pubblicato i romanzi storici L'ultimo segreto di Botticelli (2019), La regina senza corona (2020, giunto al secondo posto al concorso indetto dalla rivista "Robinson-La Repubblica" come migliore biografia del 2020), L'erborista di corte (2022), La dama dei gelsomini (2023) e La morte dipinta (2024). Ha vinto i premi "Verbania for women", "Alberoandronico" e "Terra di Guido Cavani".

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

