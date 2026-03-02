BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 4 marzo 2026 alle 17:00 appuntamento per bambini dai 4 agli 8 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni 'Il tempo dei germogli': alla Bassani tanti racconti sulla primavera dedicati ai più piccoli

Un pomeriggio di letture dedicate alla primavera, stagione di attese che diventano fioriture e di piccoli inizi che sanno di meraviglia. A proporlo è la biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) che mercoledì 4 marzo 2026 alle 17:00 attende bambine e bambini dai 4 agli 8 anni per ascoltare in compagnia tanti "racconti di semi viaggiatori, giardini nascosti, alberi che si risvegliano e animali pronti a esplorare il mondo con occhi nuovi".

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 0532 418280 oppure scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

Il programma degli appuntamenti della biblioteca Bassani per bambini e famiglie di marzo 2026

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

