POLITICHE SOCIOSANITARIE - Donazione concretizzata stamattina. Ass. Coletti: "Voucher che aiuteranno le persone fragili ad acquistare prodotti per la salute. Grande impegno di AFM per sostenere il benessere sociale dei cittadini" Il cuore di AFM per le famiglie più svantaggiate: destinati 9mila euro a Il Mantello e al Centro di Solidarietà Carità

La solidarietà nasce e si manifesta anche con gesti quotidiani che sembrano scontati, ma che non lo sono affatto. Con questo spirito Afm - Farmacie Comunali ha deciso di mettere in campo, per il secondo anno, un'importante iniziativa, di responsabilità sociale, che andrà a sostenere i cittadini più fragili assistiti dall'Emporio Solidale Il Mantello e dal Centro di Solidarietà Carità.

I punti accumulati dagli utenti delle farmacie attraverso il programma di "FarmAmica" e non riscossi entro i termini sono stati infatti trasformati in un'opportunità concreta di aiuto per la comunità. Grazie a questo impegno - sommato ai punti volontariamente devoluti da una parte dell'utenza che ha scelto di rafforzare la strategia aziendale - Afm ha potuto destinare a Il Mantello e al Centro di Solidarietà Carità 9mila euro, sotto forma di voucher dal valore di 10 euro ciascuno.

Questi speciali buoni saranno spendibili dalle famiglie destinatarie presso la Farmacia Stazione. La somma può essere utilizzata per acquistare prodotti sanitari.

L'iniziativa solidale è stata presentata questa mattina nella sede delle Farmacie Comunali di via Foro Boario, 57.

"L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Afm Farmacie Comunali - ha detto l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti, che ha collaborato nell'individuazione delle due associazioni - nel promuovere il benessere non solo sanitario, ma anche sociale, rafforzando il legame con il territorio e con le realtà associative locali. I voucher saranno distribuiti alle associazioni selezionate, che potranno utilizzarli per supportare i propri assistiti nell'acquisto di prodotti utili alla salute e al benessere, contribuendo in modo concreto a sostenere le famiglie più svantaggiate. Attraverso questa iniziativa, Afm Farmacie rafforza il proprio ruolo di presidio di prossimità e punto di riferimento per la comunità, promuovendo una rete solidale capace di rispondere ai bisogni dei cittadini con attenzione, responsabilità e spirito di collaborazione".

Luca Cimarelli, Amministratore Unico di Afm: "Crediamo che il valore di una farmacia comunale si misuri anche nella capacità di generare impatti positivi per la collettività - ha detto Luca Cimarelli, Amministratore Unico di AFM - Farmacie Comunali. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come ogni punto possa fare la differenza. Afm Farmacie Comunali Ferrara ringrazia i cittadini che, attraverso la loro partecipazione al programma "FarmAmica", contribuiscono direttamente a sostenere azioni di solidarietà e inclusione. C'è molta attenzione verso le organizzazioni di volontariato attive in città".

Per AFM, l'iniziativa è al secondo anno: "Con questa scelta abbiamo voluto dare un nuovo significato ai punti non utilizzati, trasformandoli in un gesto di solidarietà collettiva - ha sottolineato Paola Nocenti, direttore generale di AFM -. La partecipazione attiva dei nostri cittadini, che hanno scelto di devolvere parte dei propri punti, dimostra quanto il senso di comunità sia un valore condiviso e concreto. Le farmacie comunali sono presidi di salute e di prossimità, ma anche luoghi di attenzione verso i bisogni sociali della nostra comunità".

AFM ha partecipato con tutti gli 11 esercizi presenti sul territorio, grazie alla collaborazione con i farmacisti.

Grande soddisfazione per le associazioni destinatarie, il Mantello che ha in carico circa 200 famiglie, e il Centro di Solidarietà Carità, che sostiene 600 persone.

"Con Afm c'è sempre una grandissima collaborazione - ha affermato Francesco Colaiacovo, presidente dell'Emporio Solidale -, tra cui quella garantita nell'ambito del Progetto Sport, che consente alle famiglie fragili che assistiamo di poter praticare attività fisica. Si tratta di un rapporto, con AFM, proficuo che si rinnova di anno in anno".

"Questa iniziativa andrà ad incidere su circa 150 nuclei familiari - ha aggiunto Fabrizio Fabrizi, presidente del Centro di Solidarietà Carità -. Per dare modo alle famiglie di utilizzare i voucher abbiamo interessato due nostri volontari che fanno i medici di base e ci aiuteranno nella distribuzione dei voucher".

L'obiettivo è garantire almeno un voucher per ogni famiglia assistita dalle due realtà, alle quali sono stati destinati 4.500 euro ciascuna.

(Comunicazione a cura dell'assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara)

Nella foto, da sinistra: Daniela Toselli e Monica Indelli (volontarie dell'Emporio Solidale Il Mantello), assessore Cristina Coletti, Paola Nocenti (direttore generale AFM), Luca Cimarelli (Amministratore Unico AFM), Francesco Colaiacovo (presidente dell'Emporio Solidale Il Mantello), Fabrizio Fabrizi (presidente del Centro di Solidarietà Carità).

