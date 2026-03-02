PATRIMONIO - Assessore Coletti: "Grande soddisfazione per aver agevolato il coronamento di questo sogno. Auguro un percorso ricco di gratificazioni ai nuovi proprietari" "Da quei ragazzi", una nuova storia tutta da gustare. La pizzeria di Felisatti e De Risio nello storico immobile di piazza Travaglio

Il sogno di avere un'attività in proprio coronato grazie alla piena collaborazione degli uffici dell'Assessorato al Patrimonio del Comune di Ferrara, che ha creduto nel progetto di Costantino Felisatti e Marco De Risio, accompagnandoli e agevolando nello svolgimento dell'iter burocratico. E così, ieri sera (domenica 1 marzo 2026), è stata grande la felicità per il taglio del nastro della pizzeria "Da quei ragazzi", insediatasi nello storico immobile - di proprietà comunale - in piazza Travaglio 26/28. Locale già noto ai cittadini ferraresi perché per anni è stato sede dell'ex pizzeria "Bottega del Gatto".

Una gioia immensa, per Costantino e Marco, condivisa con i parenti e suggellata dall'avvento di tantissimi amici, tra i quali spicca proprio l'ex proprietario Maurizio Tieghi, che ha voluto lasciare l'attività ristorativa ai due ragazzi, già suoi allievi nell'arte della pizzeria. All'inaugurazione era presente anche l'assessore al Patrimonio del Comune di Ferrara, Cristina Coletti, che ha seguito da vicino lo svolgimento della procedura amministrativa.

"È una serata emozionante - ha detto l'assessore Coletti -. La scorsa estate incontrai Costantino Felisatti e Marco De Risio e mi raccontarono quanto avrebbero tenuto a raccogliere il testimone, nello stesso locale, del loro maestro Maurizio Tieghi. Sin da subito, come Assessorato al Patrimonio, ci siamo attivati per esaudire questo desiderio tentando di accorciare il più possibile i tempi del subentro alla concessione. In pochi mesi, grazie all'entusiasmo di Costantino e Marco, e grazie all'efficienza degli uffici comunali, abbiamo centrato un obiettivo significativo, dimostrando con i fatti che l'Amministrazione è al fianco dei suoi cittadini. Auguro un percorso ricco di soddisfazioni ai due nuovi proprietari e grazie anche a Maurizio Tieghi per quanto ha dato nel corso della sua carriera professionale".

"Siamo molto emozionati per l'inizio di questa nuova avventura - hanno dichiarato Costantino Felisatti e Marco De Risio -. Entrambi avevamo già lavorato in questo locale nella precedente gestione quindi per noi è come tornare a casa. Vogliamo ringraziare l'assessore al Patrimonio del Comune Cristina Coletti, che ci ha accompagnato in prima persona sin dal principio, sostenendoci e facendoci sentire il suo supporto in ogni fase del progetto con partecipazione davvero tangibile. Un ringraziamento anche agli uffici comunali per la celerità nelle operazioni, che ci ha permesso poi di arrivare a questa inaugurazione con le tempistiche che ci eravamo prefissati e di potercela godere insieme alla tantissima gente che è venuta per un benvenuto reciproco. Ringraziamo anche Maurizio Tieghi, come allievi speriamo di poter addirittura superare il maestro. Faremo del nostro meglio per poter valorizzare una chicca all'interno delle mura medievali di Ferrara".

Il locale al momento lavorerà per l'asporto e per la consegna a domicilio, in attesa della primavera quando verrà aperta anche una piacevole distesa esterna.

Nella foto principale, il taglio del nastro con l'assessore al Patrimonio Cristina Coletti, Felisatti, De Risio, l'ex proprietario Maurizio Tieghi e i genitori di De Risio. Nelle altre immagini, l'assessore Coletti insieme ai proprietari

(Comunicazione a cura dell'Assessorato al Patrimonio)

Immagini scaricabili: