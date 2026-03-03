BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 5 marzo 2026 alle 17:00 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "I colori della conoscenza": con Filippo Domenicali un approfondimento su "Deleuze-Bacon: cosmogenesi della pittura"

Proporrà un approfondimento sulla riflessione estetica di Gilles Deleuze la conferenza di Filippo Domenicali (Liceo "A. Roiti di Ferrara) in programma giovedì 5 marzo 2026 alle 17:00 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

L'incontro, dal titolo "Deleuze-Bacon: cosmogenesi della pittura", rientra nel ciclo "I colori della conoscenza 2026. Arti e Linguaggi", a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, sarà introdotto da Daniela Cappagli e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La conferenza di Filippo Domenicali approfondirà la riflessione estetica di Gilles Deleuze (1925-1995), concentrandosi in particolare sulle lezioni dedicate alla pittura recentemente pubblicate (Sulla pittura, Einaudi 2023), con l'obiettivo di evidenziarne la portata autenticamente filosofica. Fin dall'esordio del corso Deleuze si chiede che cosa la filosofia possa aspettarsi dalla pittura, e se la pittura possa fornire alla filosofia dei concetti. Le nozioni di diagramma, instaurazione, catastrofe e forze, gli consentiranno quindi di abbozzare le grandi linee di una "cosmogenesi" della pittura. Il passaggio attraverso la riflessione sull'arte si rivela perciò indispensabile al fine di elaborare una compiuta definizione dell'atto di creazione, una delle domande che fanno da guida alla produzione deleuziana matura.



Filippo Domenicali è docente di Filosofia e Storia presso il liceo "A. Roiti" di Ferrara. Appassionato del pensiero francese contemporaneo, ha recentemente pubblicato una monografia dedicata alla figura di Gilles Deleuze (Carocci 2023, con Paolo Vignola).

Il programma del ciclo 2026 "I colori della conoscenza"

