martedì, 03 marzo 2026.

Conferenze stampa Pari opportunità

CONFERENZA STAMPA 4- Giovedì 5 marzo 2026 alle 12:30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale

Presentazione del convegno "Il senso delle donne per la scienza"

03-03-2026 / Giorno per giorno

Giovedì 5 marzo 2026 alle 12:30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale, si terrà la conferenza stampa di presentazione del convegno "Il senso delle donne per la scienza", in programma venerdì 6 marzo alle 21:00 a Palazzo della Racchetta.

All'incontro interverranno:

- Angela Travagli, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara;

- Tiziana Bellini, professoressa di Biochimica dell'Università degli studi di Ferrara;

- Camilla Ghedini, giornalista e moderatrice del convegno.