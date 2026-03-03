CONFERENZA STAMPA 4- Giovedì 5 marzo 2026 alle 12:30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale
Presentazione del convegno "Il senso delle donne per la scienza"
03-03-2026 / Giorno per giorno
Giovedì 5 marzo 2026 alle 12:30 nella sala dell'Arengo della residenza municipale, si terrà la conferenza stampa di presentazione del convegno "Il senso delle donne per la scienza", in programma venerdì 6 marzo alle 21:00 a Palazzo della Racchetta.
All'incontro interverranno:
- Angela Travagli, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara;
- Tiziana Bellini, professoressa di Biochimica dell'Università degli studi di Ferrara;
- Camilla Ghedini, giornalista e moderatrice del convegno.