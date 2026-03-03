SICUREZZA - Assessore Coletti: "Massima attenzione nel tutelare la sicurezza dei ragazzi e delle loro famiglie" Controlli antidroga nelle scuole: la Polizia Locale denuncia un 17enne

Rimane alta l'attenzione del corpo di Polizia Locale Terre Estensi, che da qualche tempo sta affrontando con determinazione il tema relativo allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani nei plessi scolastici di Ferrara. Per questo, nei giorni scorsi, gli agenti con al seguito unità cinofila hanno effettuato una serie di controlli straordinari presso alcuni istituti cittadini, su richiesta dei rispettivi dirigenti scolastici.

Durante un controllo, avvenuto proprio in presenza del dirigente, il cane ha fiutato qualcosa di sospetto all'interno di uno zaino appartenente ad uno studente 17enne. A seguito della verifica più approfondita, gli agenti hanno rinvenuto 18.26 grammi lordi di hashish. Il giovane, residente in città, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e i genitori sono stati informati dell'accaduto.

"Il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani rappresenta per noi una priorità assoluta - ha commentato l'assessore comunale alla Sicurezza, Cristina Coletti -. L'intervento svolto nei plessi scolastici, in stretta collaborazione con i dirigenti, dimostra la massima attenzione della Polizia Locale nel garantire ambienti sicuri per i nostri ragazzi. Non si tratta solo di un'azione repressiva, ma anche di un forte segnale di prevenzione e di tutela nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie. La sicurezza e il benessere dei nostri giovani sono un impegno che intendiamo portare avanti con determinazione e responsabilità".

I genitori sono stati immediatamente informati dell'accaduto. Conclusi gli accertamenti sul posto, l'alunno ha ripreso regolarmente le lezioni. Successivamente, accompagnato da un genitore, si è presentato presso gli uffici della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Le attività di monitoraggio proseguiranno anche nelle prossime settimane, sempre in accordo con le dirigenze scolastiche richiedenti.

Una foto di repertorio del Nucleo Cinofilo della Polizia Locale Terre Estensi

Immagini scaricabili: