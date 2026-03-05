PARI OPPORTUNITÀ – Domenica 8 marzo 2026 alle 18:00 nella sede del teatro Ferrara Off (Viale Alfonso I d’Este 13, Ferrara) “Col seno di poi”, in scena il racconto di un percorso tra terapia e guarigione

Domenica 8 marzo 2026 alle 18:00, nella sede di Ferrara Off Teatro, va in scena lo spettacolo Col seno di poi, prodotto da Il Teatro della Tosse e diretto da Marco Taddei. Sul palco Federica Ruggero porterà in scena la propria esperienza personale dopo una diagnosi di cancro al seno, trasformando una vicenda intima in un racconto capace di parlare a tutti. Lo spettacolo racconta infatti un percorso di scoperta, terapia e guarigione che, pur partendo da una dimensione personale, assume un valore corale e universale.

L'iniziativa, organizzata in occasione della "Giornata Internazionale della Donna" da Ferrara Off APS, in collaborazione con Fondazione AIRC Comitato Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Ferrara e con la collaborazione di Federfarma Ferrara, è stata presentata in residenza municipale giovedì 5 marzo 2026 da Angela Travagli, assessorato alle pari opportunità, Giulio Costa, direttore artistico Ferrara Off APS, Paola Peruffo, referente provinciale AIRC, e Marco Taddei, regista (da remoto), .

«La Giornata Internazionale per i Diritti della donna non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma un momento che invita a riflettere su consapevolezza e responsabilità collettiva», afferma Angela Travagli, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara. «Portare in scena Col seno di poi significa dare spazio a una narrazione autentica che intreccia il tema della salute e dell'importanza della prevenzione con quello dell'identità e della dignità della figura femminile. A ottant'anni dalla Costituzione e dal diritto di voto alle donne ricordiamo il contributo delle Madri Costituenti nell'introdurre principi legati alla salute, al welfare e alla parità. L'8 marzo è anche questo: riconoscere il valore delle storie delle donne e rafforzare una rete di sostegno che metta al centro la dignità e la forza di ogni persona».

«Dopo la diagnosi di tumore alla mammella destra nel 2007, niente è stato più come prima, anche dopo la guarigione», dichiara Paola Peruffo, responsabile di piazza AIRC per FerrL'iniziativa è realizzata da Ferrara Off APS, in collaborazione con Fondazione AIRC Comitato Emilia-Romagna,patrocinata dal Comune di Ferrara e con la collaborazione di FEDERFARMA Ferrara. ara. «Per questo ho deciso di mettere il mio vissuto personale al servizio della comunità e di impegnarmi nella raccolta fondi a sostegno della ricerca. Ringrazio Ferrara Off Teatro per questa iniziativa e sono felice di collaborare anche con Federfarma Ferrara in una giornata così significativa».

«Siamo lieti di poter portare nei nostri spazi una tematica così delicata e complessa», aggiungono a questo proposito Giulio Costa e Marco Sgarbi, direttore artistico e direttore organizzativo di Ferrara Off Teatro. «Raccontare la malattia attraverso il linguaggio teatrale può aiutare ad abbattere lo stigma che spesso la accompagna. Condividere un'esperienza di percorso oncologico permette di affrontare i sentimenti contrastanti che ne derivano e di avvicinarsi alla prevenzione con maggiore serenità. Per questo abbiamo scelto di sostenere la Fondazione AIRC, che con il suo impegno nella ricerca sul cancro rappresenta una speranza concreta».

"Lo spettacolo racconta la storia di Federica, che fin da giovane ha costruito la propria immagine come strumento di forza e affermazione - ha spiegato il regista Marco Taddei -. L'arrivo improvviso di un tumore al seno incrina però questa sicurezza e la costringe a confrontarsi con fragilità, paura e perdita. In un percorso intimo tra smarrimento e rinascita, la scelta della ricostruzione diventa il gesto conclusivo di una lotta personale e l'inizio di un nuovo sguardo su sé stessa, oltre le cicatrici".

I biglietti sono disponibili al costo intero di 20 euro, ridotto di 15 euro per under 30 e studentesse e studenti dell'Università di Ferrara e ridotto di 5 euro per under 18, esclusi i diritti di prevendita (info e iscrizioni sul sito ufficiale https://www.ferraraoff.it/). Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS.

