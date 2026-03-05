POLITICHE SOCIOSANITARIE - Domenica 8 marzo la camminata benefica patrocinata dal Comune per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica e sostenere la salute delle donne Camminata della Mimosa, Ferrara si mobilita per la prevenzione con Lilt. Coletti: "Orgogliosi di sostenere l'associazione. Auspico una grande partecipazione"

La prevenzione si mette in cammino. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'associazione Lilt Ferrara promuove la Camminata della Mimosa per la Salute, un momento di partecipazione aperto alla cittadinanza per unire movimento, consapevolezza e solidarietà nella lotta contro i tumori femminili. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, si svolgerà nella località di Porotto con partenza e arrivo al campo sportivo della X Martiri Asd. La manifestazione è ulteriormente sostenuta da Uisp Ferrara, Udi Sezione Porotto, Avis Ferrara, La Brasiliana e Amplifon.

Il ritrovo del momento ludico-motorio è previsto per domenica 8 marzo alle ore 8.30: sarà possibile iscriversi in loco fino a poco prima della partenza, prevista alle 10. Il percorso (6.5 km) si potrà eseguire camminando, in fitwalking oppure correndo, tra le vie Petrucci, Ladino, X Martiri, Smeraldina, nella ciclabile Burana e in via Diana con annesso ritorno.

"La Camminata della Mimosa - commenta l'assessore alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti - è un'iniziativa che unisce simbolicamente movimento, salute e comunità. Come Comune siamo orgogliosi di sostenere il lavoro di Lilt Ferrara, che da anni promuove con impegno la cultura della prevenzione. Eventi come questo ricordano quanto sia fondamentale prendersi cura di sé e degli altri, diffondendo consapevolezza sui temi della salute femminile e della diagnosi precoce. Negli anni l'iniziativa ha sempre fatto registrare numeri di presenza molto significativi. Sono certa che ancora una volta la comunità risponderà all'appuntamento, mostrandosi attenta e partecipativa".

L'iscrizione è a offerta libera con un minimo di 5.00 euro. Partecipazione gratuita per gli Under 14. Il ricavato sarà devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Associazione Provinciale di Ferrara. I primi 250 iscritti riceveranno prodotti alimentari grazie al contributo di Coop. Alleanza 3.0, i successivi saranno omaggiati con caffè "La Brasiliana" fino a esaurimento. Sono previste le premiazioni dei primi tre gruppi podistici più numerosi e la partecipazione delle scuole del territorio. Tutte le donne riceveranno un mazzolino di mimosa offerta dall'Udi.

"Il tumore alla mammella - spiega il professor Edgardo Canducci, presidente di Lilt Ferrara - rappresenta oltre il 30% di tutti i tumori che interessano le donne con circa 60.000 nuovi casi, contribuendo a far salire a oltre 900.000 le donne che hanno vissuto la triste esperienza del cancro al seno. Numeri che richiamano a un aspetto fondamentale: la prevenzione. La camminata della Mimosa ha come obiettivo fondamentale la promozione di uno stile di vita attivo al fine di combattere la sedentarietà, che rappresenta un fattore di rischio per molte patologie metaboliche croniche".

L'iniziativa, per chi vorrà, proseguirà a tavola grazie all'organizzazione di un pranzo presso il ristorante "La Barchessa" (Piazzale Solidarietà - Cassana) con menù fisso al costo di 28 euro: per info e prenotazioni Silvano Mori 349/5333984 - Paola Garutti 3779920046.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara)

Una foto di repertorio dell'assessore Cristina Coletti con il presidente di Lilt Ferrara Edgardo Canducci, in occasione di una Camminata della Mimosa

