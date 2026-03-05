BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Sabato 7 marzo 2026 alle 11:00 letture e laboratorio per bambini dai 4 anni in via Romiti 13 (Ferrara). Aperte le iscrizioni online A Casa Niccolini 'Storie alla pari' per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della Donna

Storie di parità, grandi personaggi femminili e bambine coraggiose, per celebrare insieme la Giornata internazionale dei diritti della Donna. L'appuntamento, per bambine e bambini dai 4 anni, è per sabato 7 marzo 2026 alle 11:00 alla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara). Le lettrici volontarie dell'Associazione Circi proporranno ai piccoli partecipanti tante letture coinvolgenti e, a seguire, un laboratorio creativo a tema.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria da effettuare tramite il modulo online disponibile sul sito http://archibiblio.comune.ferrara.it.



Per informazioni: 0532/418231 - info.niccolini@comune.fe.it

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini sul sito: http://archibiblio.comune.ferrara.it

