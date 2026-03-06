BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 10 marzo 2026 alle 17:00 incontro in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Natura: bellezza, armonia e pace": in sala Agnelli il reading poetico della Società Dante Alighieri

Avranno per tema "Natura: bellezza, armonia e pace" i componimenti protagonisti del reading poetico organizzato dalla Società Dante Alighieri-Comitato di Ferrara APS per martedì 10 marzo 2026 alle 17:00, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Moderatrice dell'evento sarà Gina Nalini Montanari

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La Società Dante Alighieri-Comitato di Ferrara APS propone un reading di poesie sul tema: "Natura: bellezza, armonia e pace", in stretta sintonia con l'ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d'Assisi, autore del Cantico delle creature.

L'incontro sarà aperto dalla lettura del Cantico francescano, de L'Infinito di Giacomo Leopardi e de Il biancospino di Umberto Saba, da parte di Filippo Scabbia, con accompagnamento musicale alla chitarra di Roberto Berveglieri. A seguire, lettura di altri testi poetici da parte di alcuni soci.



