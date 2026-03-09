BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 11 marzo 2026 alle 17:00 appuntamento per bambini dai 4 anni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "C’era una volta… una bambina che cambiò il mondo": alla Bassani un pomeriggio di letture con piccole protagoniste diventate grandi esempi

Storie di bambine curiose, donne coraggiose, sogni grandi e cuori audaci. A proporle sarà la biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) che mercoledì 11 marzo 2026 alle 17:00 attende piccoli ascoltatori dai 4 anni per un pomeriggio di letture dedicate a bambine intraprendenti e donne che, con determinazione e immaginazione, hanno saputo cambiare il mondo. Attraverso tanti racconti coinvolgenti, i bambini scopriranno storie di coraggio, talento e perseveranza: piccole protagoniste diventate grandi esempi.

L'incontro, dal titolo "C'era una volta... una bambina che cambiò il mondo", si svolgerà in collaborazione con le lettrici volontarie dell'Associazione Circi - Cerchio di Libri, che accompagneranno il pubblico in questo percorso di parole e ispirazione.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 0532 418280 oppure scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

