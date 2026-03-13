BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Martedì 17 marzo 2026 alle 17:30 iniziativa in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni "E' arrivata la primavera a Casa Niccolini": laboratorio creativo per bambini dai 4 anni

E' arrivata la primavera con i suoi colori, fiori e profumi alla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara). Per celebrarla, martedì 17 marzo 2026 alle 17:30 si terrà un laboratorio creativo per bambine e bambini dai 4 anni per realizzare cartoncini decorati a tema.

L'iniziativa, a cura di Giulia Scanferla, è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria da effettuare tramite il modulo online disponibile sul sito https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina https://archibiblio.comune.ferrara.it/

