BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 17 marzo 2026 alle 17:00 incontro in sala Agnelli. Ingresso libero L'Illuminismo settecentesco negli studi di Sandro Cardinali: filosofia, scienza, società

Proporrà un approfondimento sui temi dell'Illuminismo analizzati, nei suoi insegnamenti, dal compianto professor Sandro Cardinali l'incontro con: Marco Bertozzi, Marco Bresadola, Luigi Pepe, Paola Zanardi, Ranieri Varese, in programma martedì 17 marzo 2026, alle 17:00 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

L'appuntamento è a cura dell'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara, organizza un pomeriggio di studio e di riflessione su alcuni temi settecenteschi che furono particolarmente approfonditi nella ricerca e nell'insegnamento del compianto professor Sandro Cardinali, docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l'ateneo ferrarese. Saranno ricordate e criticamente rivisitate questioni legate al rapporto fra etica e politica, scienza, arte e società nell'età dell'Illuminismo.



Sandro Cardinali (1945-2025), originario di Morro d'Alba, si è laureato in Filosofia a Urbino e ha completato gli studi post universitari a Nizza e a Ginevra. È stato docente di Storia della filosofia moderna presso l'Università degli Studi di Ferrara, dove per molti anni ha collaborato con Mario Miegge e Carlo Carabelli. I suoi interessi e approfondimenti hanno riguardato i pensatori francesi a cavallo fra XVIII e XIX secolo, specialmente Rousseau e Voltaire; particolarmente rilevante la riscoperta e la pubblicazione in prima edizione critica del carteggio italiano di Gaspard Monge, matematico di Napoleone, curata per l'editore Sellerio (1993), in collaborazione con lo storico della matematica Luigi Pepe.



► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Immagini scaricabili: