BIBLIOTECA LUPPI - Mercoledì 18 marzo 2026 alle 17:00 appuntamento in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni
"Tante famiglie, tante storie": alla Luppi un pomeriggio di letture per i più piccoli da ascoltare in compagnia
16-03-2026 / Giorno per giorno
Proseguono i mercoledì in compagnia delle "Belle storie" per i più piccoli alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto). Il nuovo appuntamento è previsto per mercoledì 18 marzo 2026 alle 17:00, con letture dedicate a "Tante famiglie, tante storie" a cura delle volontarie del Cerchio dei libri di Circi.
Gli incontri sono a partecipazione gratuita, aperti a tutti con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it
►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it
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