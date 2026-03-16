POLITICHE SOCIOSANITARIE - Venerdì 20 marzo 2026 l'iniziativa promossa dalla compagnia "Squassa Marlet" in favore della Società San Vincenzo de Paoli. Ass. Coletti: "Momento ludico in grado di sensibilizzare i cittadini sui valori della solidarietà" Risate e allegria per aiutare i più fragili: le porte della Sala Estense si aprono per la commedia dialettale "Na Vrespa sula Gabana"

Una serata di teatro, divertimento e solidarietà. È quella in programma venerdì 20 marzo 2026 alle 21:00 presso la Sala Estense, dove andrà in scena la commedia dialettale musicale "'Na Vrespa Sula Gabana". Lo spettacolo, articolato in tre atti, è liberamente tratto dalla celebre opera Non è vero... ma ci credo di Peppino De Filippo e propone una rivisitazione ironica e popolare del tema della superstizione.

Oltre al divertimento sarà pari protagonista della serata la beneficenza. L'iniziativa, realizzata dalla Compagnia Teatrale "Squassa Marlet" di Voghiera è volta infatti a raccogliere fondi in favore della società di San Vincenzo de Paoli in Ferrara, la cui mission è portare aiuto alle persone fragili. Per questo, la manifestazione si svolge con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

L'evento è stato presentato questa mattina in Residenza Municipale.

"Il sostegno a questa iniziativa - ha detto l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti - nasce dalla volontà di sostenere gli eventi benefici, a tutto tondo. Questa rappresentazione prova come queste iniziative possano essere, attraverso lo svago e la partecipazione, uno strumento capace di sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori della solidarietà. Attraverso una forma ludica e coinvolgente, il teatro riesce infatti a parlare a tutti, stimolando attenzione e consapevolezza verso le realtà che operano quotidianamente a sostegno delle persone più fragili. Per questo ringrazio la Società di San Vincenzo De Paoli, per il supporto ai cittadini più bisognosi, e alla Compagnia Teatrale "Squassa Marlet" che non è nuova a manifestazioni attente al sociale".

La commedia racconta, con tono brillante e ricco di momenti musicali, l'atteggiamento scaramantico che spesso accompagna la vita quotidiana. Anche se razionalmente si sa che le superstizioni non hanno basi scientifiche, molti preferiscono crederci "per sicurezza". È proprio questa filosofia ironica e popolare a guidare il protagonista, il Sgnor Zurigo - interpretato da Matteo Caleffi -, che mette in pratica la sua visione della fortuna influenzando gli altri personaggi che entrano in scena. Ma sarà l'amore, ancora una volta, a cambiare le carte in tavola?

"Il titolo scelto da Peppino era un modo di dire molto usato dalla tradizione napoletana - ha affermato Cesare Forlani, regista dello spettacolo e rappresentante della compagnia "Squassa Marlet" - e stava a significare che l'individuo, pur sapendo che la superstizione non è supportata dalla scienza, la usa come arma di difesa preventiva contro le disgrazie che gli possono succedere nella vita. Il lavoro, i sentimenti, i rapporti intrafamiliari vengono soggiogati e calpestati. Tutto questo noi vogliamo farlo vivere a suon di risate al pubblico che ci verrà a vedere, in un contesto che non sarà proprio quello raccontatoci dal grande Peppino, ma che non è certamente esente. Sarà una commedia da ridere, ma che farà anche riflettere".

La regia dello spettacolo è affidata a Cesare Forlani, mentre Marco Filocamo ricopre il ruolo di aiuto regista ed è responsabile anche degli arrangiamenti musicali e degli effetti sonori. Nove i componenti della Compagnia che saranno sul palcoscenico (Matteo Caleffi, Elena Tugnoli, Raffaella Temporin, Renza Scapoli, Francesco Boldrini, Michele Sovrani, Marco Filocamo, Sonia Natali, Lucia Barbieri)

Il ricavato sarà devoluto alla San Vincenzo de Paoli in Ferrara, attiva nella Parrocchia di Santa Maria Nuova e San Biagio, situata in via Aldighieri. Circa 30 le persone in stato di grave fragilità assistite dai volontari. "Fanno riferimento a noi - hanno spiegato Gabriella Bonsi Vecchio e Carmela Varriale, rappresentanti della San Vincenzo de Paoli - famiglie in difficoltà economiche e anziani, spesso soli. Nella nostra opera cerchiamo di essere prima di tutto loro amici e di annullare le differenze tra noi che aiutiamo e loro che ricevono. La nostra comunità parrocchiale è molto sensibile e uno degli obiettivi è gestire al meglio le risorse che raccogliamo. I nostri aiuti consistono nella consegna di pacchi alimentari e donazioni in denaro, ma siamo attivi anche aiutando a distanza 3 bambini nelle Filippine e 1 in Paraguay, che aiutiamo nel frequentare le scuole. Tra le nostre attività rientrano anche i laboratori per i bambini, perché intendiamo educarli all'aiuto verso il prossimo".

Biglietti in vendita a 10 euro sulla piattaforma Evients (https://www.evients.com/events/na-vrespa-sula-gabana/93be452cbba14956902e0b42740955a4), oppure acquistabili venerdì sera in loco.

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