BIBLIOTECA TEBALDI - Giovedì 19 marzo 2026 alle 17:00 incontro in via Ferrariola 12 (zona San Giorgio, Ferrara). Ingresso libero "Ferrara in Noir": alla Tebaldi la scrittrice Ilaria Rizioli con il suo libro "La scienza uccide"

Sarà la scrittrice Ilaria Rizioli, con il suo libro "La scienza uccide", la protagonista del nuovo appuntamento con la rassegna "Ferrara in Noir", giovedì 19 marzo 2026 alle 17:00, alla biblioteca comunale Tebaldi (in via Ferrariola 12 - zona San Giorgio, Ferrara).

L'autrice dialogherà con Roberta Filippini, introducendo i temi del suo libro e ripercorrendo il suo percorso letterario.

L'incontro è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

"Ferrara in Noir" - Negli ultimi anni l’interesse delle lettrici e dei lettori delle biblioteche per il genere giallo/noir è in costante crescita. Si tratta di una forma narrativa a cavallo tra il giallo e il poliziesco, caratterizzata da atmosfere gotiche e da attente indagini psicologiche, con particolare attenzione all’introspezione dei colpevoli e all’analisi del contesto sociale che fa da sfondo alla narrazione.

Da gennaio 2026 le biblioteche comunali ferraresi Luppi, Bassani, Tebaldi e Rodari propongono una rassegna di incontri dedicata ad autori rappresentativi di questo genere letterario.

Il programma della rassegna: Ferrara in noir - marzo 2026

Info: biblioteca Tebaldi: tel. 0532 64215 - bibl.sangiorgio@edu.comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

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