CONFERENZA STAMPA 2 - Giovedì 19 marzo 2026 alle 11:00 nella sala del Consiglio comunale della Residenza Municipale (piazza Municipio 2 - FE) Firma del "Protocollo per le politiche del lavoro e lo sviluppo di Ferrara". Comune capofila di una rete territoriale per l'analisi e l'utilizzo dei dati"

Giovedì 19 marzo 2026 alle 11:00 nella sala del Consiglio comunale della Residenza Municipale (piazza Municipio 2 - FE) verrà firmato il nuovo "Protocollo per le politiche del lavoro e lo sviluppo di Ferrara". Comune capofila di una rete territoriale per l'analisi e l'utilizzo dei dati" elaborato dall'Assessorato alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara

All'incontro, nel corso del quale oltre alla firma del documento condiviso verranno illustrati ai giornalisti e ai partecipanti gli elementi essenziali del protocollo e le azioni future, interverranno tra gli altri, insieme all'assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli e all'assessore Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovani della Regione Emilia Romagna Giovanni Paglia, i rappresentanti degli enti firmatari.

Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati

Enti firmatari:

Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili, Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, ITL - Ispettorato Territoriale del Lavoro Ravenna-Ferrara, Prefettura U.T.G. di Ferrara, Provincia di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, INPS - Direzione Provinciale di Ferrara, INAIL - Direzione Territoriale di Ravenna e Ferrara, Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Ufficio della Consigliera di Parità della provincia di Ferrara, SIPRO - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Ferrara Tua S.p.A., Ferrara Expo, Rete Professioni Ferrara, Ordine degli Avvocati di Ferrara, CGIL Ferrara

CISL Ferrara, U.R. UIL Emilia Romagna sede di Ferrara, Confindustria Emilia Area Centro, Conflavoro PMI - Ferrara, Confcommercio Imprese per l'Italia - ASCOM Ferrara e Provincia, Confesercenti Ferrara, CNA Ferrara Associazione Territoriale, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Estense Ferrara, Confcooperative Romagna-Estense, Confagricoltura Ferrara, Coldiretti Ferrara, CIA Agricoltori Italiani, COPAGRI - Confederazione Produttori Agricoli Ferrara, UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola Ferrara.

Soggetti presenti e ruoli:

Angela Travagli - Assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara;

Giovanni Paglia - Assessore Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovani

Anna Maria Lanzoni - Responsabile Centro per l'impiego di Ferrara - Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna;

Antonio Marrapodi - Dirigente delegato ITL Ravenna-Ferrara;

Rosanna Gamerra - Viceprefetto Vicario - Prefettura U.T.G. di Ferrara;

Daniele Garuti - Presidente della Provincia di Ferrara;

Stefano Manfredini - Prorettore Vicario dell'Università degli Studi di Ferrara;

Rosa De Simone - Direttrice Provinciale INPS Ferrara;

Giulio Oliverio - Dirigente INAIL della Direzione Territoriale Ravenna e Ferrara;

Marinella Girotti - Direttrice Amministrativa Azienda Usl di Ferrara;

Marinella Girotti - Sub Commissaria Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara;

Annalisa Felletti - Consigliera di Parità della provincia di Ferrara;

Paolo Govoni - Amministratore Unico SIPRO - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA;

Paolo Govoni - Vice Presidente Camera di Commercio Ferrara-Ravenna;

Luca Cimarelli - Presidente Ferrara Tua S.p.A;

Andrea Moretti - Presidente Ferrara Expo;

Riccardo Carrà - Presidente della Rete Professioni Ferrara;

Eugenio Gallerani - Presidente Ordine degli Avvocati di Ferrara;

Fabrizio Tassinati - Segretario Confederale CGIL Ferrara;

Giuseppe Tagliavia - Segretario Generale Cisl Ferrara;

Massimo Zanirato - Coordinatore U.R. UIL Emilia Romagna sede di Ferrara;

Confindustria Emilia Area Centro;

Beatrice Balboni - Presidente Conflavoro PMI Ferrara;

Simona Salustro - Presidente Provinciale Terziario Donna Confcommercio Ferrara;

Confesercenti Ferrara;

Jessica Morelli - Presidente CNA Ferrara Associazione Territoriale;

Cirelli Paolo - Segretario provinciale Confartigianato di Ferrara;

Chiara Bertelli - Direttrice Legacoop Estense Ferrara;

Confcooperative Romagna-Estense;

Claudia Guidi - Vice Presidente di Confagricoltura Ferrara;

Riccardo Casotti - Vice Direttore Coldiretti Ferrara;

Stefano Calderoni - Presidente CIA Ferrara;

Sonia Siliprandi - Funzionaria COPAGRI;

Daniele Andreella - Presidente di UNIMA Ferrara.