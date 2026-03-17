CONFERENZA STAMPA 2 - Giovedì 19 marzo 2026 alle 11:00 nella sala del Consiglio comunale della Residenza Municipale (piazza Municipio 2 - FE)
Firma del "Protocollo per le politiche del lavoro e lo sviluppo di Ferrara". Comune capofila di una rete territoriale per l'analisi e l'utilizzo dei dati"
17-03-2026 / Giorno per giorno
Giovedì 19 marzo 2026 alle 11:00 nella sala del Consiglio comunale della Residenza Municipale (piazza Municipio 2 - FE) verrà firmato il nuovo "Protocollo per le politiche del lavoro e lo sviluppo di Ferrara". Comune capofila di una rete territoriale per l'analisi e l'utilizzo dei dati" elaborato dall'Assessorato alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara
All'incontro, nel corso del quale oltre alla firma del documento condiviso verranno illustrati ai giornalisti e ai partecipanti gli elementi essenziali del protocollo e le azioni future, interverranno tra gli altri, insieme all'assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli e all'assessore Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovani della Regione Emilia Romagna Giovanni Paglia, i rappresentanti degli enti firmatari.
Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati
Enti firmatari:
Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili, Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, ITL - Ispettorato Territoriale del Lavoro Ravenna-Ferrara, Prefettura U.T.G. di Ferrara, Provincia di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, INPS - Direzione Provinciale di Ferrara, INAIL - Direzione Territoriale di Ravenna e Ferrara, Azienda USL di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Ufficio della Consigliera di Parità della provincia di Ferrara, SIPRO - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Ferrara Tua S.p.A., Ferrara Expo, Rete Professioni Ferrara, Ordine degli Avvocati di Ferrara, CGIL Ferrara
CISL Ferrara, U.R. UIL Emilia Romagna sede di Ferrara, Confindustria Emilia Area Centro, Conflavoro PMI - Ferrara, Confcommercio Imprese per l'Italia - ASCOM Ferrara e Provincia, Confesercenti Ferrara, CNA Ferrara Associazione Territoriale, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Estense Ferrara, Confcooperative Romagna-Estense, Confagricoltura Ferrara, Coldiretti Ferrara, CIA Agricoltori Italiani, COPAGRI - Confederazione Produttori Agricoli Ferrara, UNIMA - Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola Ferrara.
Soggetti presenti e ruoli:
Angela Travagli - Assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara;
Giovanni Paglia - Assessore Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovani
Anna Maria Lanzoni - Responsabile Centro per l'impiego di Ferrara - Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna;
Antonio Marrapodi - Dirigente delegato ITL Ravenna-Ferrara;
Rosanna Gamerra - Viceprefetto Vicario - Prefettura U.T.G. di Ferrara;
Daniele Garuti - Presidente della Provincia di Ferrara;
Stefano Manfredini - Prorettore Vicario dell'Università degli Studi di Ferrara;
Rosa De Simone - Direttrice Provinciale INPS Ferrara;
Giulio Oliverio - Dirigente INAIL della Direzione Territoriale Ravenna e Ferrara;
Marinella Girotti - Direttrice Amministrativa Azienda Usl di Ferrara;
Marinella Girotti - Sub Commissaria Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara;
Annalisa Felletti - Consigliera di Parità della provincia di Ferrara;
Paolo Govoni - Amministratore Unico SIPRO - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA;
Paolo Govoni - Vice Presidente Camera di Commercio Ferrara-Ravenna;
Luca Cimarelli - Presidente Ferrara Tua S.p.A;
Andrea Moretti - Presidente Ferrara Expo;
Riccardo Carrà - Presidente della Rete Professioni Ferrara;
Eugenio Gallerani - Presidente Ordine degli Avvocati di Ferrara;
Fabrizio Tassinati - Segretario Confederale CGIL Ferrara;
Giuseppe Tagliavia - Segretario Generale Cisl Ferrara;
Massimo Zanirato - Coordinatore U.R. UIL Emilia Romagna sede di Ferrara;
Confindustria Emilia Area Centro;
Beatrice Balboni - Presidente Conflavoro PMI Ferrara;
Simona Salustro - Presidente Provinciale Terziario Donna Confcommercio Ferrara;
Confesercenti Ferrara;
Jessica Morelli - Presidente CNA Ferrara Associazione Territoriale;
Cirelli Paolo - Segretario provinciale Confartigianato di Ferrara;
Chiara Bertelli - Direttrice Legacoop Estense Ferrara;
Confcooperative Romagna-Estense;
Claudia Guidi - Vice Presidente di Confagricoltura Ferrara;
Riccardo Casotti - Vice Direttore Coldiretti Ferrara;
Stefano Calderoni - Presidente CIA Ferrara;
Sonia Siliprandi - Funzionaria COPAGRI;
Daniele Andreella - Presidente di UNIMA Ferrara.