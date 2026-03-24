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martedì, 24 marzo 2026.

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Cultura

BIBLIOTECA TEBALDI - Giovedì 26 marzo 2026 alle 16:00 incontro in via Ferrariola 12 (zona San Giorgio, Ferrara)

"Dejà-Vu" di Nico Zucchini è il titolo del mese di marzo per il gruppo di lettura "Sangiò"

24-03-2026 / Giorno per giorno

E' in programma per giovedì 26 marzo 2026 alle 16:00 il nuovo incontro del gruppo di lettura "Sangiò'" alla biblioteca comunale Tebaldi (via Ferraiola 12, Ferrara). Si parlerà del libro "Dejà-Vu" di Nico Zucchini. L'incontro offrirà ai partecipanti l'occasione per condividere idee e impressioni sulla lettura.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca al numero di telefono 0532 64215.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina:https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Immagini scaricabili:

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