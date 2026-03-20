AMBIENTE - Lunedì 23 marzo 2026 alle 20:30 in Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara) “Funghi, meraviglie della natura”: serata dedicata alla biodiversità con il micologo Oppicelli

Lunedì 23 marzo 2026, alle 20:30, la Sala Estense (piazza del Municipio 14, Ferrara) ospiterà un importante appuntamento per gli appassionati di natura, escursionismo e gastronomia. Protagonista della serata sarà Nicolò Oppicelli, micologo di fama nazionale, giornalista e noto volto televisivo della trasmissione Geo su Rai3.

L'evento, organizzato dal Gruppo Micologico di Copparo con il patrocinio del Comune di Ferrara, si propone come una vera e propria guida pratica alla ricerca e al riconoscimento dei funghi, intesi non solo come prelibatezze della tavola, ma come pilastri fondamentali dei nostri ecosistemi. Oppicelli, autore di volumi di successo come "Funghi in Italia" e "365 Funghi", accompagnerà il pubblico in un viaggio divulgativo che spazia dalle tecniche di raccolta sicura ai segreti della biodiversità del nostro territorio.

"Parlare di funghi non significa solo approfondire una passione che molti ferraresi coltivano con dedizione, ma vuol dire soprattutto imparare a conoscere e rispettare il delicato equilibrio dei nostri boschi e delle nostre aree verdi. - afferma il vicesindaco con delega all'Ambiente Alessandro Balboni - Spesso sottovalutiamo il ruolo vitale dei funghi negli ecosistemi. Appuntamenti come questo sono fondamentali per diffondere una cultura della natura che sia consapevole, sicura e rispettosa. Invito tutti, dai cercatori esperti ai semplici curiosi, a partecipare a questa serata che promette di svelare aspetti affascinanti del mondo che ci circonda".

L'incontro rappresenta un'occasione unica per dialogare con uno dei massimi esperti del settore e scoprire come la micologia possa essere una lente privilegiata per osservare i cambiamenti e la salute dell'ambiente che ci circonda e in cui viviamo.



(Comunicazione Vicesindaco con delega all'Ambiente e alla Forestazione Urbana)

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